Este año, la edición 38 de esta celebración anual se podrá ver en vivo por Disney+. La transmisión será este viernes a las 7:00 p.m. El live stream también estará disponible en la plataforma después de que finalice la ceremonia.

La promoción de artistas que serán incorporados al Salón de la Fama de del Rock & Roll de este años está integrada por Kate Bush, Sheryl Crow, Missy Elliott, George Michael, Willie Nelson, Rage Against the Machine y The Spinners, junto con DJ Kool Herc y Link Wray por su influencia en el mundo de la música y Chaka Khan, Al Kooper, Bernie Taupin, reconocidos por su excelencia musical, además de Don Cornelius, quien recibirá el Ahmet Ertegun Award® –que se otorga a los profesionales de la industria que no actúan, pero que a través de su dedicación y apoyo a los artistas y a su música, han tenido una gran influencia en el desarrollo creativo y el crecimiento del rock & roll y de la música–.