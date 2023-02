El bajista y el guitarrista arrastran una enemistad de años que ha tenido sus picos y sus momentos de calma. Y el reciente trino de Polly Samson –la actual esposa de Gilmour– contra Waters es un nuevo capítulo de una historia que comenzó –cosa paradójica– justo en el momento más brillante de la banda: el lanzamiento de The dark side of the moon , el disco emblema que este marzo cumple cincuenta años.

Todo parece indicar que era inevitable la colisión entre las personalidades de Waters y Gilmour. Tras el éxito de The dark side of the moon la relación de ambos comenzó a fisurarse por los papeles que cada uno se adjudicaba en el acierto estético de uno de los discos principales del rock mundial.

Por una lado, Waters explicaba el triunfo por las letras que él escribió, poemas que hablan de la soledad y el hastío del hombre moderno, mientras Gilmour le concedía el valor a la música atmosférica y de vanguardia que el álbum tenía de principio a fin. A lo largo de los años estas han sido las posiciones de ambos en múltiples entrevistas y declaraciones a la prensa.

Lo curioso del asunto es que mientras la amistad de ambos pasaba del cielo al infierno —para emplear una de las metáforas de Pink Floyd— el grupo le entregaba al público los trabajos que lo hicieron una referencia obligada en la música del siglo XX: Meddle, Wish You Were Here, Animals, The Wall y The Final Cut. Y, para seguir con las paradojas, cada álbum demuestra el acople del lirismo de Roger con la habilidad de Gilmour para sacar de la guitarra el sonido Pink Floyd.