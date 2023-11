View this post on Instagram

“Como muchos de ustedes también saben, me encanta escalar. Es una de las pocas cosas que he encontrado que me aleja de algunas de las presiones de la vida y me ayuda a encontrar un poco de libertad y ecuanimidad”, dijo el actor, ganador de los premios Óscar.

Además, el actor habló sobre la relación de su música y el nuevo álbum de la banda It’s the End of the World but It’s a Beautiful Day con este icónico edificio de Nueva York.

“En muchos sentidos, este álbum trata sobre seguir tus sueños y esforzarte por hacer lo que parece imposible. Escalar el Empire State Building ciertamente entra en esa categoría para mí. Como lo hace recorriendo el mundo con mi hermano y compartiendo estos conciertos y experiencias inolvidables con todos vosotros”, explicó Leto.

La gira de Thirty Seconds to Mars hará parada en Bogotá el próximo 21 de marzo de 2024, en el marco del Festival Estéreo Pícnic. La banda recorrerá países de Oceanía, Europa, Estados Unidos y Latinoamérica.