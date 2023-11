A pesar del altercado en la entrada del concierto, las fanáticas de la cantante pudieron disfrutar del show en una de las mejores ubicaciones, así lo reporto la cuenta de fans de Taylor en Colombia “Es este momento están teniendo a Taylor Justo al frente cantando Me Y So it goes”.

Taylor Swift y su gira por Latinoamérica

Y es que el paso de la artista estadounidense por Suramérica no ha sido como lo esperaba. En Argentina, la intérprete de “Shake it off” tuvo que cancelar uno de los shows por las intensas lluvias y tormentas que se presentaron en la noche de su concierto.

Además, en Brasil, se conoció la trágica noticia de la muerte de una fanática en medio de su espectáculo por las altas temperaturas que azotan a ese país. “Esto es lo último que pensé que pasaría cuando decidimos llevar esta gira a Brasil”, expreso la estrella pop.