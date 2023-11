El debut de Valentina con esta marca fue el pasado 6 de marzo en el Museo de Orsay en París donde tuvo su primera pasarela internacional: hizo parte del grupo de 84 modelos que lucieron las prendas de la colección de mujer Otoño-Invierno.

“Me sentía muy bien, feliz, no me la creía. Cuando iba modelando solo pensaba en no mover los brazos, no bajar la cabeza ni mirar a los lados. Uno va pensando siempre, pero no se deja llevar de la mente. Cuando sentía que me iba a caer, era como la mente diciéndome te vas a caer, te vas a caer, pero yo pensaba no, no me voy a caer. La mirada era siempre al frente”, dijo en ese momento Castro en diálogo con EL COLOMBIANO.