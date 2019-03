Lo que se pone tiene una historia (y una lucha)

Cuenta Charlotte Seeling en su libro Moda, el siglo de los diseñadores, que los pantalones no fueron considerados parte indispensable del vestuario femenino hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial (1918) “cuando difícilmente las mujeres hubieran podido cumplir sus nuevas obligaciones con otra indumentaria”. El uso de los pantalones no tenía que ver con la moda, era más una necesidad diaria que luego se convirtió en un tema vital. “No estaba bien visto ir a trabajar en pantalón, para las damas –precisa Seeling– no estaba ni permitido en los círculos sociales”. Esta prenda tuvo que recorrer un largo tramo hacia la aceptación general, “su camino fue muy lento”, precisa. Los avances se dieron después de dicha guerra cuando la sociedad, por otra parte, se abrió a ver a mujeres con esmoquin. A pesar de ello, “el reconocimiento oficial se haría esperar, ya que los trajes pantalón femeninos no fueron aceptados en todas las esferas sociales sino hasta finales del siglo XX”.

Minifalda