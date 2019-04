Lincoln Palomeque es el apóstol Pedro

Hace seis años Lincoln Palomeque decidió enfocar su carrera en el mercado internacional, dejó el país, donde tenía un trabajo asegurado en las diferentes producciones locales, para probarse en la televisión de Estados Unidos y México.

Desde entonces ha grabado cinco series y dos películas para cine. Precisamente, esta semana se estrena Jesús de Nazareth, en la que personifica al apóstol Pedro.

También integra el elenco de la segunda temporada de La reina del sur, al lado de Kate del Castillo, y prepara el estreno de la producción nacional Alma de héroe.

¿Cómo se vinculó con

el proyecto de Jesús de Nazareth?

“Estaba en San Diego, Estados Unidos, y un gran amigo mío, el actor Julián Gil, que interpreta a Jesús, me contó que el director estaba buscando un actor colombiano, de trayectoria y nombre internacional, para un personaje. Me puse en contacto y no lo pensé dos veces por el alcance de la producción, que fue rodada en España, en escenarios muy reales, en una recreación maravillosa. Es una experiencia que un actor difícilmente tiene la oportunidad de hacer”.