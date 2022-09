“Nosotros nos conocimos por la profesión y por esta canción. Un día Lucho me envía la canción y la canción me pegó en el pecho, me revolvió los cunchos. Hablé con él y le dije: ‘me gustaría que viniera a mi casa, nos tomamos un par de tequilas porque le quiero escribir algo la canción, ponerle un poco de mi esencia’. Lucho es bien gracioso, es una persona con la que uno se ríe todo el día. Uno en la música trabaja con las emociones y si uno trabaja con gente con la que uno no vibra, ahí no va a pasar nada. Nos volvimos parceros”, le contó a EL COLOMBIANO el cantante de Recostada en la cama .

Bueno recuerda el proceso de grabación del tema con una sonrisa y una pizca de asombro: “Pasa algo particular: confieso que jamás en vida me había demorado tan poquito en la grabación de un vídeo musical. Me he tirado diez, doce, catorce horas. Y aquí con Lucho comenzamos a rodar: cantamos la canción tres veces, es decir quince minutos y él me dijo: Listo, papi, ya terminamos. Le dije: ¿cómo así que ya? Sí, me respondió, ya acabamos. No lo podía creer”.

Puede leer: Natalia y Nicolás Ramírez, los hermanos antioqueños que se ingenian los sonidos nominados en los Latin Grammy

En el rodaje de otra canción Bueno tardó más de 24 horas frente a las cámaras. Por eso cuenta la anécdota con una sonrisa de admiración. Al parecer, la fórmula resultó exitosa: la canción esta a un paso de sobrepasar el millón de reproducciones en Youtube.