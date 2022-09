¿Qué ritual o rutina tiene Juanes antes de un concierto?

“Calentar la voz, los dedos de las manos y prepararme para lo que viene. Hacer el sound check si es necesario, pero básicamente en lo personal es una preparación mental, de todo el día y física y técnica de una hora, hora y media antes del show”.

¿Come algo antes de un concierto?

“Desayuno bien, almuerzo bien y no como nada antes del show, ni tomar, solo agua y si voy a comer lo hago después del show”.

¿Y qué come después del show?

“Me gusta comer suave, pescado, pasta, prefiero proteína, alguna ensalada”.

¿Se demora en conciliar el sueño después de un concierto?

“Muchísimo, porque la euforia o el estado de energía al que uno llega cuando se está en un show es demasiado alto y eso se demora un rato en bajar, es inevitable, pueden pasar dos horas en donde ya el cansancio te pega y a dormir, pero inicialmente toma tiempo”.

La canción que más le gusta cantar en vivo...

“Me gustan muchas, por ejemplo ahora que estamos con este disco de Origen disfruto mucho tocar estos covers, como no son mis canciones como que soy otra persona. Me gusta mucho cantar la de Fito Páez, la de Julio Jaramillo, la de Gardel, pero obviamente de mis canciones me gusta ver que la gente las canta conmigo y eso para mi es un regalo inmenso: Es por tí, fotografía, Volverte a ver, entre muchas, pero disfruto realmente el proceso”.

La canción que más le piden en vivo...

“Me piden mucho Mis planes son amarte y a veces la tocamos y a veces no y me dicen, ‘mira te pedí la canción y no la tocaste’, pero la estamos tocando más últimamente, me alegra que a la gente le guste esa canción que hace más parte de una etapa de mi carrera”.

El último concierto al que asistió como espectador...

“Pudo haber sido Coldplay o Metallica, uno de los dos y quedé con la cabeza volada, me encantó, tanto Metallica que es mi banda favorita como Coldplay, me parece de los conciertos más chéveres que he visto”.

Un artista que ya no esté y al que le hubiera gustado ver en vivo...

“David Bowie, me hubiera gustado, Bob Marley también, a Prince lo pude ver afortunadamente”

Y un artista que este vivo y que no haya podido ver y le gustaría hacerlo



“Me gustaría ver a Arctic Monkeys por ejemplo, Slipknot no lo he podido ver y me gusta mucho, esos dos”.