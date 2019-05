El enojo de Maluma que lo llevó a cerrar su cuenta de Instagram

Maluma cerró Instagram. “Usuario no encontrado”, dice la plataforma cuando se escribe en el buscador el nombre artístico del cantante. La decisión parece estar vinculada a la reacción que tuvieron algunos de sus seguidores al malinterpretar una imagen que él difundió en su perfil, y a la posterior respuesta que él les dio a quienes lo criticaron fuertemente.

El cantante, aprovechando su estadía en México, país donde comenzó la gira promocional de su nuevo álbum 11:11, visitó el sábado The Black Jaguar-White Tiger Foundation (BJWT), una organización sin ánimos de lucro que fue creada por el empresario y amigo del cantante, Eduardo Serio. Allí tomó en sus brazos un cachorro de león y se fotografió con él. Algunas personas creyeron que era su mascota y lo atacaron en los comentarios de la publicación. No obstante, él, que no solo compartió una foto, sino varias, entre ellas la de una arañazo que le dejó uno de los felinos, escribió: “Definitivamente estos lindos animalitos no son opcionales para ser mascotas”.

No obstante, las publicaciones de los usuarios criticándolo no pararon y el cantante se enfureció y dejó una historia en la red social:

“Estaba leyendo los comentarios del último post que puse con un león, con Malamía (...) Ustedes no entienden... Por qué hay gente tan estúpida que cree que eso es una mascota mía (...) No entienden que ese animal está ahí porque lo están ayudando, porque lo rescataron, sino estaría muerto (...) Ustedes saben que yo soy animalista y nunca voy a apoyar el tráfico de animales. En vez de estar escribiendo estupideces porque no salen a la calle y compran comida para los perros que lo necesitan o porque no van y salvan animales. No hablen estupideces si no saben, ignorantes”.

Por ahora la cuenta sigue cerrada a pesar de que Maluma está en plena promoción del nuevo álbum, seguro se dará un descanso mientras le pasa la molestia que le produjeron las palabras de algunos seguidores.