Ana María Campos utilizó sus redes sociales para dar a conocer el caso de intolerancia del que aparentemente fue víctima por parte de Rafaella Chávez. De acuerdo a su relato, fue golpeada por la hija de Marbelle en un ascensor luego de hacerle un reclamo por no usar tapabocas en una zona común del edificio en el que cohabitan.

"Estaba esperando el ascensor en el sótano del edificio Portal de Cedritos, cuando se abre el ascensor está ahí adentro la señora Rafaella Chávez Ramírez, estaba sin usar el tapabocas, llenó el ascensor de cajas de basura y comenzó a bajar", describe Campos en su relato.

La mujer agrega en su relato que le preguntó a Rafaella: "¿No tiene tapabocas? y se volteó agresivamente a decirme 'no, no tengo, no lo voy a usar y no me venga a hablar así como si fuera mi mamá'”.