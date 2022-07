Luego, en primavera, seguirá “Secret Invasion”, cuyo tráiler con el carismático Samuel L. Jackson se dio a conocer hoy; y más adelante, en verano, será el turno de “Guardians of The Galaxy 3”, “Echo” y la esperada “The Marverls”.

El 17 de febrero de 2023, “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” arrancará con su estreno el nuevo ciclo de la factoría de superhéroes.

Seis películas y seis series de televisión

En total, la “Fase 5” de Marvel contará con seis películas y seis series de televisión.

Por la gran pantalla pasarán “Ant-Man And The Wasp: Quantumania (2023)”, “Guardians Of The Galaxy Vol. 3” (2023), “The Marvels” (2023), “Blade” (2023), “Captain America: New World Order” (2024) y “Thunderbolts” (2024), esta última sobre un desconocido grupo de villanos que pretenden pasar por superhéroes.

Durante las esperas entre lanzamientos, los apasionados podrán seguir disfrutando de la saga en la plataforma Disney+, que estrenará media docena de ficciones: “Secret Invasion”, “Echo”, la segunda temporada de “Loki”, “Ironheart”, “Agatha” y “Daredevil: Born Again”.

“Avengers” regresará en 2025 con dos nuevas películas

Pero los planes del estudio no acaban ahí y Feige aprovechó la presentación para desvelar que ya tienen diseñada la “Fase 6” de su saga, que arrancará con el regreso de “The Fantastic Four” al cine.

Aunque la gran noticia de esa nueva etapa es que después de firmar una de las películas más taquilleras de la historia “Avengers: Endgame” (2019) -solo superada por “Avatar”-, los “Avengers” volverán en 2025 con dos nuevas películas “The Kang Dynasty” y “Secret Wars”, esta última como broche final de su complejo (y lucrativo) universo.