Con respecto a los resultados de rating del lunes 21 de febrero, Yo me llamo marcó 13,57 puntos y fue el programa más visto en Colombia , frente a 8,70 de Master Chef, que ocupó el quinto puesto en el top de loa 10 más vistos del día.

El concurso de cocina se enfrentó a Yo me llamo, el espacio musical que se estrenó en octubre de 2021 y que está en su etapa final (debe finalizar a mitad de marzo).

Con la apuesta de emitir nuevamente el formato Master Chef Celebrity de lunes a viernes, no los fines de semana, como había sucedido en las últimas temporadas, la noche del lunes se estrenó una nueva edición del formato que presenta Claudia Bahamón y en el que nuevamente están como jurados Jorge Raush, Nicolás de Zubiría y el chileno Chris Carpentier.

La audiencia

Cuando el programa de cocina de RCN se emitía los fines de semanas siempre ocupaba el primer lugar y su promedio de rating superaba los 10 puntos, en promedio. Actualmente en esa franja RCN pasa Factor X.

Desde hace varios años, Caracol tiene el dominio del rating en el país, pese a los intentos, estrategias y estrenos de RCN.

El lunes, no solo Yo me llamo fue primero, sino que el segundo lugar fue para la telenovela Arelys, Henao, canto para no llorar.

En la lista de los más vistos llama la atención que “Nuevo rico, nuevo pobre”, telenovela de 2007 (y que actualmente es tendencia en Netflix) supere a Master Chef Celebrity.

La franja prime de RCN de lunes a viernes queda de la siguiente forma: Master Chef Celebrity (8:00 p.m.), Pura Sangre (9:00 p.m.), Te la dedico (10:00 p.m.) y Enfermeras (11:00 p.m.), mientras Caracol va con Yo me llamo (9:00 p.m.), Arelys Henao (9:00 p.m.), Nuevo Rico, nuevo pobre (10:00 p.m.) y Médicos (11:00 p.m.).