Laura Laurens y su “Siembra de colores” mostrarán cómo rendir homenaje a las comunidades, a la diversidad de los colores y a la diferencia en medio de la unidad. “Es un homenaje a la luz —explica Laura—, serán 12 salidas y en cada look hicimos el trabajo que hacemos de reinterpretación y resignificación de las telas militares, tampoco hay crueldad animal, los zapatos son veganos y así mismo tenemos trabajo con las flores drapeadas a mano, los tejidos, tintes vegetales que no hacen daño al medio ambiente”.

Por último cierra esta propuesta Nicolás Agustín Rivero, director creativo de la marca A New Cross, quien trabaja tres técnicas artesanales con las que pretende dejar un mensaje particular: “El calado para entender estos territorios substraídos que han sido eliminados por la deforestación y el conflicto interno en Colombia; el hands stitches que evoca una cicatriz, y me parece diciente para no esconder nuestras cicatrices y entender que hay un proceso reparativo que acarrea trauma, memoria y reparación, y por último la cestería, un tejido colectivo que resume lo que queremos evidenciar con el ejercicio que estamos haciendo entre los cuatro diseñadores”.