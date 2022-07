Daniela Valencia tuvo solamente 20 días para terminar de montar la colección It was all a dream con la que debutó en la feria Colombiamoda 2022. Un estreno que fue por lo alto: en el puente de la 4 Sur, una de las avenidas más importantes de Medellín. Daniela llevó su pasarela a la calle y lejos del formalismo para estar en sintonía con la esencia de su marca: lo urbano.

Fueron 42 modelos en escena: la mayoría modelos no modelos. Es decir, gente del común que se presentó a un casting para la ocasión. Incluso, algunos por primera vez desfilaron en sus vidas. Personas de todo tipo: de talla grande, de piel morena, de baja estatura, con el cuerpo lleno de tatuajes.

El show, en el que todo el tiempo sonó música house, comenzó con un grupo de diez skaters, quienes montados en sus patinetas le dieron paso al primer look: un hombre con pantalón negro y ancho acompañado de una especie de body color naranja con apliques de transparencia.

Así inició un recorrido por una paleta de colores que permitió viajar por una montaña de emociones. De los tonos vibrantes y enérgicos, a los oscuros y opacos. Hubo mucho beige, blanco, rosado, fucsia, morado, verde, negro y amarillo pálido. En cuanto a estampados fueron protagonistas el animal print y distintas figuras como bolas, corazones, flores y cuadrados de ajedrez.