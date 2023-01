Estefania Buriticá, diseñadora de esta marca, explicó que es un proceso similar a como se hace el papel, solo que en este caso es tela: se extrae la celulosa y se procesa, se arman hilo para luego tejer. “C on los estampados digitales también se ahorra agua, hay muchas posibilidades de diseños y color ”.

Precisamente en el municipio de Bello, la empresa Crea Jeans, uno de los proveedores de la marca Moda Éxito, viene incorporando una serie de buenas prácticas en sus procesos de confección para asegurar que el resultado final sea realmente amigable con el medio ambiente. Laura Echeverri, directora comercial y de desarrollo de producto, explicó otro ejemplo de buenas prácticas: con el denim que les sobra en la confección están produciendo una especie de papel para hacer las etiquetas. Es algo muy artesanal. Y esto se dio a partir de esa conciencia de la separación de los residuos.

“En la actualidad hacer todo esto no es una norma, es una opción, pero las empresas que no se monten en esto más adelante lo tendrán que implementar. Por eso nos preocupamos porque nuestros proveedores cumplan con los procesos sostenibles, desde los que nos traen el hilo, los botones y los cierres. Para que todo esto fluya debe haber una alianza y una confianza”.

Echeverri comentó una preocupación: las buenas prácticas son desconocidas por los clientes finales, por lo que es necesario comenzar a “mover el corazón” de la gente que compra ropa sostenible, que conozcan la historia que hay detrás, porque “no solo se lleva un producto, también se lleva un proceso” en el que se ahorró agua, evitó la emisión de CO2 o reciclaron botellas de plástico.