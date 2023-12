En el apartamento donde vive la diseñadora de modas Melissa Valdés Duque no hay ni un solo cuadro colgado en las paredes. Los muros son blancos, es un lugar desnudo al que lo ilumina una ráfaga de luz que entra por dos ventanas gigantes. En este espacio, ubicado en el suroriente de Medellín, también está el taller donde crea sus vestidos, esas piezas hechas a mano que cautivaron a Victoria’s Secret y que el mundo vio en The Tour 23 , el tradicional desfile de la firma de lencería que además estuvo acompañado de un fashion film.

—Yo parto de un concepto, no de algo solo lindo, sino que me gusta buscarle a eso lindo un tema. Para esta propuesta me crucé con la cicatriz de una mujer en la calle que me impresionó mucho, la de mi mamá luego de una cirugía y con las mías. Una cicatriz cuenta una historia, yo veo una y lo primero que me pregunto es qué le habrá pasado, no es solamente algo físico, detrás hay un porqué. Fueron meses de pensar y también de ver que lo que hicimos se veía lindo en todos los tipos de cuerpos.

Fue la oportunidad además para reflexionar sobre las supermodelos que lucieron sus piezas. Vio que como cualquier persona cargan un montón de inseguridades y con la presión de ser bonitas todo el tiempo. Vistió a la brasileña Adriana Lima, a la cantante francesa Yseult, a la modelo trans Alex Consani, entre otras.