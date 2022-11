“Me tocó la revolución del descaderado, esos jeans se vendían como arroz, era una cosa impresionante. Ese momento lo recuerdo con mucho orgullo porque sin esa experiencia este sueño que he logrado no existiría, fueron partícipes de mi encanto”.

“El denim tiene la capacidad de cambiar de acuerdo a la manera que se trate o que se quiera que cambie, se puede conservar un lavado o una apariencia, ella no queda como se compra. Trabajar con el denim es un reto, misteriosamente tiene algo muy preciso en el número de puntadas, el tamaño, el remache, los botones”.

Esa ha sido su misión: crear prendas confortables, que se vean bien y que sean comerciales. Que sean, sobre todo, comerciales porque “a mí me encanta vender”. Vender es su mayor satisfacción.

“Me llena de mucha alegría ver que alguien se pone algo que hicimos, eso me demuestra que lo logramos. Siempre he sido muy apasionado y me encanta que la gente sienta eso porque todo ha sido una evolución no solo mía, sino de todo el concepto y el conocimiento que hay detrás”.

Su equipo lo conforman más de 12 personas. En el taller en el barrio Provenza lo apoyan, por mencionar solamente a algunos, don Nélson en el tema de pantalonería y Fernando, “El Flaco”, en lo que tiene que ver con sastrería. Estos dos hombres se han convertido en sus amigos, consejeros y en “dos padres que la vida me puso en el camino”.