La visión de Eva Hughes sobre la moda y la economía naranja

Fueron varios años de Eva Hughes caminando por los pasillos de Plaza Mayor en las pasadas ediciones de Colombiamoda. Ella, como editora en jefe de Vogue Latinoamérica, registró los avances de la moda colombiana y la transformación cultural de Medellín, que considera evidente.

En el tema editorial trabajó por 20 años, para luego crear Adira, empresa de consultoría. A la par recorre el mundo con charlas y conferencias en las que inspira audiencias diversas sobre empoderamiento, objetivos profesionales y habilidades de liderazgo.

Hace seis años no venía a Colombia y este septiembre regresó para participar en la Cumbre de Economía Naranja y hablar del diseño, una de las actividades económicas que encajan en este concepto. EL COLOMBIANO conversó con ella.

¿En qué se relacionan la economía naranja y el diseño?

“La economía naranja es una herramienta que tiene que ver con todo los aspectos creativos y une muchos segmentos que pueden aportar a la economía y generar oportunidades a través de varias disciplinas. Al pensar en el diseño incluyes todo lo que tenga que ver con ese segmento, la moda como uno de los principales. Con el momento tan maravilloso que vive la moda colombiana, qué mejor lugar que este para celebrar y poder unir creatividades, suscitar oportunidades que van directamente relacionadas a las economías de los países, de la gente. De alguna forma nos une a todos en un concepto muy positivo”.

¿Considera que el concepto de economía naranja en el diseño cambiará algo en

el negocio?

“Todo lo que uno haga aporta. No todo es para todo el mundo, pero creo que si te encierras en tu espacio y no abres los ojos, las puertas, no conversas y no ves que otras ideas pueden existir, que hay otras formas de hacer las cosas, te estas limitando a tu capacidad. Animo a las personas a que se abran a comunicarse, no tiene que ser necesariamente sobre la economía naranja, sobre cualquier tema en el que se estén proactivamente buscando soluciones. Del compartir con personas pueden nacer grandes oportunidades, tú puedes ponerle el término que quieras, pero en la colaboración siempre va a existir el éxito”.

Esta cumbre se convoca

en Medellín...

“Estoy muy emocionada de estar en Medellín, es una ciudad que siempre me trató con mucho cariño, en los años que vine a Colombiamoda. Me parece muy apropiado que esta cumbre se esté realizando aquí. Medellín, a través de la cultura, ha logrado salir adelante, crecer y convertirse en la ciudad que es hoy a pesar de todos los obstáculos y situaciones difíciles que vivió por tantos años. Qué bonito estar en el lugar correcto, con la gente adecuada, hablando con personas de diferentes partes del mundo, poder conocer lo que está sucediendo en la ciudad, aprender de los que están aquí y compartir de alguna manera un punto de vista y nuestra experiencia para enriquecer el vínculo”.

Hoy se habla de sostenibilidad en la moda, mañana será algo más. ¿Cómo hace alguien que trabaja en diseño para adaptarse en este mundo cambiante?

“Considero que es algo positivo lo que está sucediendo en términos de que la moda sea sostenible, hay que recordar que la sostenibilidad no es solamente sobre los materiales que uno usa, también es sobre el precio justo, un tema muy importante. Creo que hay que tener muy claro, como marca, cuál es tu objetivo, tus valores, tu misión, qué es lo que te va a definir y no todos tenemos que ser sostenibles. Sí tener una buena idea de negocio y luego ver de qué forma ese producto puede llegar a ser sostenible en algunas de las categorías que se engloba allí”.

¿Qué está sucediendo positivamente en ese sentido?

“La unión de las marcas para reducir el impacto ambiental que tienen al hacer tanta ropa, es algo a destacar. Por primera vez estamos viendo a los grandes jugadores de la moda

unirse para asegurarse de que se están haciendo los esfuerzos necesarios para ser más sostenibles. Es una realidad que quizá no aplica para todos, pero es de interés al consumidor, es bueno para el medio ambiente, nos hace ser mejores personas y creo que eso es a donde va encaminado el presente y el futuro de la moda”.

¿Cómo una marca local puede incluirse en un sistema en el que hay tantos grandes jugadores?

“Debes decidir primero qué tipo de compañía eres, si marca de moda o diseñador que hace marca y si eres de los últimos no vas a poder competir con las grandes marcas si no tienes el respaldo económico, los inversionistas que te puedan dar el equipo, la estructura para poder ser ese tamaño de empresa. Quizás tampoco lo quieras ser, no todos tenemos que ser grandes marcas, también podemos ser pequeños negocios, donde se trabaja de una manera diferente y en un nicho. Muchas veces los diseñadores son negocios pequeños que si buscan exportar, crecer, tienen que hacerlo de manera organizada. Y considero que estos dos tipos, más las grandes marcas, pueden estar en el mismo sistema y beneficiarse mutuamente”.