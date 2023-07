Tenis que valen lo mismo que un carro: coleccionistas de zapatillas de lujo se reúnen en Medellín

En la actualidad, Giraldo tiene más de 250 pares de zapatillas guardadas en una de las habitaciones de su casa : están organizadas en unas estanterías por colecciones. En un nivel están los Jordan 1 , en otro se ven los Jordan 3 , en otro lado los Nike Air , Diadora , New Balance y así. Sobre el tema del aseo, explicó que existen empresas que se dedican a la limpieza de este tipo de zapatillas exclusivas con jabones especiales para que no los dañen.

“Yo los compro porque me gustan, me siento cómodo con el precio y porque recuerdo que cuando era niño no los podía tener, ahora que está la posibilidad me doy el gusto. Trato de usar la mayoría”, dijo.

Los tenis más caros que tiene Juan Esteban le costaron 5.000 dólares (unos 20.000.000 de pesos colombianos en ese momento): son los Mars Yard Tom Sachs 2.0. En una caja nueva tiene también una edición limitada de los Jordan 8 Oregon que vienen seriados y solo se podían comprar a través de una subasta: los de él están marcados con el número 5 de 275 que existen en todo el planeta y cuestan casi 4.000 dólares (más de 15.000.000 de pesos).