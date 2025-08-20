BIU University e Icetex ofrecen 38 becas para maestrías virtuales con título en EE. UU., ¿cómo aplicar?

BIU University Miami (Broward International University), en alianza con el Icetex, abrió la convocatoria para acceder a 38 becas dirigidas a profesionales colombianos que deseen cursar una maestría online con título estadounidense poder expandir su portafolio.
De estas, ocho becas cubren el 100% de la matrícula y 30 becas financian el 70% del valor total. Los programas disponibles abarcan áreas de alta demanda en el mercado laboral tales como administración de negocios, ingeniería de software, transformación digital, educación virtual, neurociencia aplicada a la educación y marketing digital.
Las maestrías tienen una duración de 18 meses, modalidad totalmente virtual, y están avaladas por la Commission for Independent Education de Florida, lo que garantiza su validez académica internacional.
