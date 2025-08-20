BIU University e Icetex ofrecen 38 becas para maestrías virtuales con título en EE. UU., ¿cómo aplicar?

BIU University Miami (Broward International University), en alianza con el Icetex, abrió la convocatoria para acceder a 38 becas dirigidas a profesionales colombianos que deseen cursar una maestría online con título estadounidense poder expandir su portafolio. De estas, ocho becas cubren el 100% de la matrícula y 30 becas financian el 70% del valor total. Los programas disponibles abarcan áreas de alta demanda en el mercado laboral tales como administración de negocios, ingeniería de software, transformación digital, educación virtual, neurociencia aplicada a la educación y marketing digital. Las maestrías tienen una duración de 18 meses, modalidad totalmente virtual, y están avaladas por la Commission for Independent Education de Florida, lo que garantiza su validez académica internacional. Le puede interesar: Estas fueron las mejores universidades por competencia en las Saber Pro

Plazos y requisitos para aplicar a las becas

El proceso de aplicación, que no tiene costo, estará abierto hasta el 15 de septiembre de 2025. Las clases iniciarán en octubre de 2025. Para participar, los aspirantes deben cumplir con los siguientes requisitos: Contar con un título de pregrado registrado o convalidado en Colombia. Tener un promedio mínimo de 4,2 sobre 5. Adicionalmente, deben acreditar al menos dos años de experiencia profesional en áreas relacionadas con el programa elegido y presentar la carta de admisión definitiva de BIU University.

¿Cómo es la modalidad de estas becas ofertadas por el Icetex?

Más del 30% de los estudiantes de BIU University son colombianos, reflejando el interés en formación internacional desde casa. FOTO: GETTY

Aunque la universidad tiene sede en Miami, los programas se imparten de forma 100% online, en español o modalidad bilingüe. Esto permite que los estudiantes colombianos accedan a un posgrado internacional desde cualquier lugar del país. Según Ferrán Calatayud, director ejecutivo de BIU University: “Es una oportunidad única para acceder a formación internacional de alto nivel, adaptada al mundo actual y con un modelo flexible que responde a las demandas del mercado laboral global”. Calatayud destacó que la iniciativa busca no solo fortalecer el conocimiento técnico, sino también el desarrollo de habilidades blandas como liderazgo, pensamiento crítico y comunicación, competencias valoradas por más del 60% de los reclutadores al momento de contratar. Lea más: Alcaldía de Medellín y Amazon firman alianza para formar gratis en IA a 30 mil personas, ¿cómo inscribirse?

Apoyos adicionales y certificaciones gratuitas

BIU señaló que, además de las becas con el Icetex, dispone de apoyos internos que cubren entre el 50% y 60% de la matrícula. Todos los estudiantes cuentan con acceso al plan Step up journey to success, que ofrece más de 65 certificaciones virtuales en liderazgo, comunicación y pensamiento crítico, con un pasaporte digital para certificar competencias de forma gratuita. Actualmente, más del 30% de los estudiantes de BIU son colombianos, y el país ocupa un lugar estratégico dentro de su plan de expansión en América Latina.

¿Cómo aplicar a las becas del Icetex y BIU University?