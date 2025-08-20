La Ciudad del Conocimiento, debates y reflexiones sobre los jóvenes y su incidencia en la ciudad ¡Prográmese!

Este miércoles 20 de agosto arranca la Semana de la Juventud, un espacio para que los jóvenes se tomen la ciudad, que tendrá más de 100 actividades gratuitas, incluyendo conciertos, recorridos, ferias, talleres, cine al aire libre y encuentros culturales.
Le puede interesar: Así será la Fiesta del Libro y la Cultura 2025: conozca todas las novedades y la programación completa
Dentro de la programación se destaca “La Ciudad del Conocimiento”, una apuesta por el pensamiento joven, la formación crítica y el encuentro de expertos, que se celebrará entre el martes 26 y el viernes 29 de agosto.
Durante los cuatro días, universidades como Eafit, Luis Amigó, la de Antioquia y el ITM abrirán espacios para jóvenes estudiantes, docentes, líderes sociales y expertos nacionales e internacionales, para abordar temas como la agencia juvenil, el territorio, la participación política, las redes de apoyo y las utopías posibles.
“Estos cuatro días serán una oportunidad para encontrarnos en las universidades, escucharnos, aprender y proponer, porque cuando los jóvenes ejercen su capacidad de agencia y proponen conversaciones, la ciudad entera da pasos de gigantes”, dijo el secretario de Juventud, Ricardo Jaramillo Vélez.