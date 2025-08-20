La Ciudad del Conocimiento, debates y reflexiones sobre los jóvenes y su incidencia en la ciudad ¡Prográmese!

Este miércoles 20 de agosto arranca la Semana de la Juventud, un espacio para que los jóvenes se tomen la ciudad, que tendrá más de 100 actividades gratuitas, incluyendo conciertos, recorridos, ferias, talleres, cine al aire libre y encuentros culturales. Le puede interesar: Así será la Fiesta del Libro y la Cultura 2025: conozca todas las novedades y la programación completa Dentro de la programación se destaca “La Ciudad del Conocimiento”, una apuesta por el pensamiento joven, la formación crítica y el encuentro de expertos, que se celebrará entre el martes 26 y el viernes 29 de agosto. Durante los cuatro días, universidades como Eafit, Luis Amigó, la de Antioquia y el ITM abrirán espacios para jóvenes estudiantes, docentes, líderes sociales y expertos nacionales e internacionales, para abordar temas como la agencia juvenil, el territorio, la participación política, las redes de apoyo y las utopías posibles. “Estos cuatro días serán una oportunidad para encontrarnos en las universidades, escucharnos, aprender y proponer, porque cuando los jóvenes ejercen su capacidad de agencia y proponen conversaciones, la ciudad entera da pasos de gigantes”, dijo el secretario de Juventud, Ricardo Jaramillo Vélez.

Martes 26 Universidad Luis Amigó: Habrá una serie de charlas cortas entre las 7:30 a.m. y las 12:30 pm. Los invitados son Wilder Zapata (CEO Action Black y ganador del Desafío 2014), Candelo (Artista de hip hop y cofundador de la Corporación Evolución y Arte), Jean Paul Egred (Dir. creativo en Fury y productor de campañas para Disney, Nike y Sony Music), Daniela Naranjo (Terapeuta transpersonal y creadora de la metodología Human Experience®), Daniela Acevedo (VP Financiera de Concentrix para LATAM), Margarita Gómez (Primera Dama de Medellín), Camilo Higuita (Experto en emprendimiento e innovación, líder en proyectos para Grupo Nutresa y Cámara de Comercio) y Nicolás Ibargüen (Ambientalista, productor audiovisual ganador de dos premios Emmy y director pódcast Elemental). Miércoles 27 Universidad de Antioquia: Foro central ¡EN HOMBROS DE GIGANTES! La capacidad de agencia en los estudios sociales. La instalación estará a cargo de Ricardo Jaramillo Vélez, Secretario de la Juventud de Medellín. A las 2:00 p. m. La agencia juvenil en debate: representaciones, tensiones y transformaciones. Conversan Alexandra Agudelo López (Vicerrectora de Docencia de la Universidad Católica Luis Amigó y Doctora en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud) y los académicos José Manuel Valenzuela (Doctor en Ciencias Sociales, México), René Unda (Doctor en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, Ecuador) y Marisa Feffermann (Doctora en Psicología Escolar y Desarrollo Humano, Brasil). A las 4:30 p. m. Nuevas rutas para el desarrollo y la agencia juvenil. Conversan Edinson Brand (Doctor en Filosofía, Colombia) con los académicos Carles Feixa (Doctor en Antropología Social, España), Andrea Bonvillani (Doctora en Psicología, Argentina) y Alfredo Nateras (Doctor en Ciencias Antropológicas, México).