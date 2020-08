La puesta en escena de Juan Pablo Socarrás traerá El amor amor

Después del desfile la gente podrá comprar la ropa en un proceso de precompra en su plataforma, “porque aunque digan que yo sé mucho siempre estoy estudiando y estoy en un proceso de aprender de sostenibilidad y eso implica no generar mucha basura en el mundo. El hecho de precomprar es para asegurar que cuando lo vas a adquirir es porque lo necesitas, no porque tienes 200 vestidos iguales colgados y al final el mercado te dirá si tu creación funciona o no”. Solo se hacen los vestidos que se vendan.

¿Y cómo se prepara una colección en medio de la pandemia? Para Socarrás no fue fácil, “no podíamos estar en los talleres ni movernos mucho, al final tienes que confiar en el equipo de trabajo. La tecnología fue vital, que llamadas por WhatsApp, videollamadas, que me manden un metro de tela yo lo veo, que el mensajero lo llevó a otra dirección, al final todo fue un proceso”.

Hoy mismo, pero una hora y media después de la puesta en escena, a las 7:00 de la noche, estará en la sección de entretenimiento, contándole al mundo sobre la nueva plataforma que impulsará la artesanía colombiana, “es algo que me genera muchísima emoción”, puntualiza.

“Esta idea lleva en mi cabeza más de seis años, es un dominio que compré (historiashechasamano.com) y no lo había usado. Un día pensé, si hay Amazon y demás, por qué no hay una página muy buena de productos colombianos artesanales y ahí dije, pues ‘Historias hechas a mano’ tiene que nacer”.

Todo se organizó a distancia con los artesanos “porque lo que vamos a presentar no son productos, son historias de nuestro país, de nuestro legado”. Por eso no dudó en sacar de su contexto a las comunidades artesanales del país y las Wayúu no harán mochilas sino productos como cojines o portavasos. “Con las señoras de los sombreros hicimos individuales, con las de la ruana artículos para la cama o el sofá”, detalla Socarrás.

Detrás del portal hay capacitación y asesorías para ellos. “La idea es lograr que los artesanos puedan conectarse y capacitarse. No sabemos cuáles serán las próximas pandemias. No es solo comercio, ellos son parte de mi familia y no los quiero abandonar”, y ahí vuelve el diseñador y enfatiza el momento de paz en el que vive ahora. “Es también desapego, si me toca abandonar la marca Socarrás por irme a trabajar por el sector vulnerable y los artesanos, lo voy a hacer”.