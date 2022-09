No hay alfombra roja que pise el actor estadounidense Timothée Chalamet en que no cause conmoción: llegó a los Óscar en 2022 con un traje brillante y sin camisa, en el estreno de Mujercitas llegó con un traje de pana rosado, en el Festival Internacional de Cine de Busan (Corea del Sur) se vio con un overol estampado a juego con la camisa (en el mismo estampado) y en el estreno de Beautiful Boy con un traje de flores.

Esta semana se celebra el festival de Venecia y el actor presentó allí su más reciente película Bones and all con la que el italiano Luca Guadagnino, quien le catapultó a la fama con Call me by your name (2017), aspira a conquistar el León de Oro de esta 79ª versión del certamen. Chalamet llegó al estreno con un traje rojo satinado entallado y la espalda descubierta.