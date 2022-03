“Este es gran logro en mi carrera después de 14 años radicada en Londres, de hacer muchos otros proyectos, de estudiar, de no desistir, de creer y de seguir soñando llega esta oportunidad que es un premio a estos años en la lucha”.

Pese a llevar 14 años radicada en Inglaterra no pierde ese marcado acento con el que se dio a conocer en el año 2000 en la popular serie Francisco el matemático.

Yo nací en Estados Unidos, por eso busqué algo diferente. En Londres eché raíces, porque aparte de todo lo que he construido profesionalmente, me afiancé familiarmente con mi esposo y mi hijo”.

Acá empecé a darme cuenta que había posibilidades muy interesantes de trabajar, a los ocho meses ya estaba haciendo un proyecto online y luego hice un cortometraje que me abrió otras puertas. Todo fue paso a paso.

“Yo también me lo he preguntado mucho, pero fue una decisión que tomé a conciencia porque quería estudiar inglés, aunque nunca pensé en quedarme para siempre.

¿Por qué Londres y no España, México, Miami o Los Ángeles para internacionalizar su carrera?

Nunca he pensado en dejarlo, porque esto realmente es mi vida, yo creo que es imposible dejar algo que llevas por dentro. Han habido momentos de muchas dudas, pero estos es de estudiar y de prepararse, han sido 14 años de mucho aprendizaje”.

“He tenido que trabajar mucho en mi espiritualidad, a entender los ‘no’ que uno se encuentran a lo largo de este camino, a comprender que no son personales, que hacen parte de la naturaleza de este trabajo. Ha sido un proceso muy bonito, aunque fuerte.

¿14 años después y su acento paisa cada vez es más marcado?

“...(Risas) yo no lo entiendo, mi esposo, que es de Bogotá, es aterrado. Llevamos muchos años juntos y él me dice que es como si nunca me hubiera ido de Medellín.

Soy la más orgullosa de mi acento, soy la más paisa de todas: como arepas todos los días de mi vida y frijoles con chicharrón, por lo menos una vez a la semana.

Soy muy paisa en mis costumbres, en mis gustos y eso que viví en Medellín desde los 3 años que llegué de Estados Unidos y a los 14 me fui para Bogotá. Me siento más de Medellín que ningún otro lugar, entonces eso es superbonito y espero que nunca se me vaya este acento”.

¿Cómo ve la carrera de su mamá Carmenza Cossio, hoy en la telenovela Arelys?

“No hay nada que me llene más de orgullo en este momento de la vida que ella. Hoy es la actriz del momento en Colombia con su personaje de Leda y yo soy la admiradora más feliz con la carrera de mi mamá.

Ella se abrió el camino a punta de tenacidad, de pulso, porque ella estaba en otro momento de su vida cuando comenzó en esto de la actuación.

Es la más berraca, la más valiente, la más disciplinada, es mi ejemplo de vida”.

Sobre Killing Eve

Es una coproducción entre Estados Unidos e Inglaterra, basada en la saga literaria de Luke Jennings: Codename Villanelle.

La historia se centra en Eve (interpretada por Sandra Oh) de la agencia de espías MI5 mientras intenta rastrear a la extravagante asesina Villanelle (Jodie Comer) por toda Europa. A medida que aumenta el número de muertos, la pareja se obsesiona cada vez más la una con la otra.

Son cuatro temporadas, cada una con ocho episodios.