A los zapatos del carro hay que ponerles cuidado

Cómo hacer que duren más

–No mantenga altas velocidades durante mucho tiempo: el calor excesivo es generado por conducir a ritmos elevados durante lapsos prolongados. Este incrementa el índice de desgaste y reduce la durabilidad de la llanta.

–Evite girar o tomar curvas rápidamente. El peso inercial del carro recostado sobre la rueda hará que esta pierda más caucho del normal cuando “chilla”.

–No maneje sobre el borde del pavimento o sobre curvas, agujeros o sobre cualquier otra obstrucción.

–Evite frenadas bruscas

–Evite los golpes en las llantas, los huecos son el factor principal de daño en las mismas.

–Evite arrancar haciendo chirriar las llantas. Llamará la atención, sí, pero más temprano que tarde tendrá que desembolsar un dinero extra para reemplazarlas.



Ahora que llueve tanto

En este contexto, los neumáticos juegan un papel vital, ya que de ellas depende un correcto agarre, un frenado óptimo y la seguridad para evitar derrapes. Por ello, a fin de asegurar un buen desempeño, se recomienda:

1. Prepare el viaje previo a salir de casa.

2. Revise la alineación y balance de los neumáticos de forma periódica, para aprovechar al máximo el tiempo de vida de las mismas.

3. Realice la rotación adecuada de neumáticos cada 5.000 kilómetros de recorrido, para evitar un desgaste irregular. No olvide también revisar la llanta de repuesto, para que se encuentre en el mismo nivel y estado que las otras, en caso de ser necesario utilizarla.

4. Verifique que la presión de inflado de los neumáticos sea la correcta. El indicador de presión recomendado por el fabricante del vehículo se encuentra señalado en la puerta del conductor, en la tapa de gasolina o en el manual de usuario del auto.

5. Verifique que la medida de la llanta sea la correcta para su vehículo y que el diseño sea apto para su día a día. Siempre consulte al asesor técnico sobre cuál llanta es la más indicada para su automóvil y operación.

6. Lleve las herramientas necesarias, la de repuesto en perfecto estado, un gato y las llaves respectivas, triángulos de precaución, chaleco reflejante, linterna, etc.

7. Extreme precauciones para conducir concentrado, mantenga la distancia, conduzca con las luces encendidas y no rebase los límites de velocidad.

8. Manténgase seguro, utilice el cinturón, no hable o escriba por celular mientras maneja y no conduzca bajo la influencia del alcohol o drogas. “Extremar precauciones al momento de conducir, así como utilizar las llantas en buen estado y con la presión de inflado correcta, permitirá a los conductores minimizar los riesgos a los que se exponen durante las épocas en las que se presentan lluvias fuertes ocasionados por una visibilidad limitada, fallas mecánicas o por grandes acumulaciones de agua”, comentó Nevardo Porras, gerente de Ingeniería de Ventas para Bridgestone Colombia.



¿Las llantas se vencen?

Sí. Los cauchos tienen una fecha de fabricación, así como un límite de tiempo para su utilización. De ahí en adelante el productor no garantiza su eficiencia ni la calidad del material, pues este se degrada con el tiempo y pierde sus propiedades. La idea es sustituirlos cada seis a ocho años para evitar su pérdida de elasticidad, agrietamiento, cristalización y ruptura.

Para saber cuándo se fabricó la llanta se debe mirar en la cara lateral el código DOT. Los últimos cuatro números indican la fecha de producción del neumático. Por poner un ejemplo, la cifra 1019 señala que el producto fue hecho en la semana 10 del año 2019 y deberá ser sustituido entonces en 2025 o cuando el desgaste de la banda de rodamiento supere los 1,6 milímetros de profundidad, según los indicadores que trae cada llanta y que le leerán en un centro autorizado.



¿Y qué hay del reencauche?

El reencauche es un proceso especializado mediante el cual se reemplaza la banda de rodamiento de una llanta vieja por otra banda nueva que se instala sobre la carcasa original. Es un proceso que se usa sobre todo en el transporte pesado, porque sus costos son sustancialmente menores a la compra de una llanta nueva.

Según José García, gerente de línea de Hankook, “una llanta reencauchada tiene las mismas condiciones técnicas que una nueva y su aplicación logra prolongar de 3 a 4 años más su vida útil”.

Según García, “estos productos surgen en parte del compromiso de los diferentes gobiernos, que buscan que las marcas reduzcan su huella ambiental y se comprometan cada vez más con las políticas ambientales”.

“Si un vehículo consume menos combustible genera menos emisiones de dióxido de carbono, lo que a su vez reduce la contaminación al medio ambiente. Gracias a esta tecnología ecológica se desarrollan llantas para todos los segmentos (camión, camioneta y automóvil) que reducen el consumo de combustible limitando la resistencia rotacional de la llanta”, comenta García.

Adicional al beneficio ecológico, las de este tipo son más económicas, el precio está 40 % por debajo del valor de una nueva.

“La recomendación es que, al momento de realizar el proceso de reencauche, los usuarios acudan a empresas reconocidas y con experiencia en realizar el procedimiento. Y que, además, al momento de la compra, pregunte al asesor de venta si la llanta que va a adquirir es apta para este proceso una vez acabe el primer ciclo de vida útil”, finaliza García.