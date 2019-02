El Clase A que “habla” con su dueño

Ese primer intento, convertido en una minivan, no resultó muy afortunado pues tuvo múltiples errores de juventud y pasó con más pena que gloria entre 1997 y 2011, mientras afianzaba su vida comercial adaptándose a lo que debería ser un Mercedes-Benz, con la promesa de calidad y comportamientos propios de ese nombre.

Con respecto a la versión anterior, este carro es más silencioso y muestra un confort de marcha superior, con una sensación de calidad al nivel de sus hermanos mayores en el portafolio del fabricante. Uno de sus puntos fuertes es también el número de asistencias en seguridad y ayudas a la conducción. Prácticamente, no se dejó por fuera casi ningún adelanto en este aspecto.

El interior del Clase A sobresale el modernismo por todos sus ángulos. Las dos grandes pantallas, de instrumentos e información multimedia y cada una de 10,25 pulgadas, atraen la atención de forma inmediata, así como el volante achatado con botones multifunción operados de manera táctil, es decir, no oprimiendo los mandos sino simplemente pasando los dedos, para facilitar su funcionamiento. Las salidas de aire también se heredan de las clases superiores.

Pero hagamos hincapié en uno de los aspectos más llamativos de esta nueva generación y es la posibilidad de interactuar con el vehículo mediante órdenes vocales, anteponiendo siempre la frase “Hola, Mercedes”. El sistema entiende frases completas y responde de manera inmediata y por medio de estos comandos se pueden realizar diferentes funciones, como activar la climatización, controlar el audio, hacer llamadas o hasta pedirle al auto que abra el techo de cristal, además de operar también el navegador (que, a propósito, no es tan preciso en su ubicación pues tiene un retraso apreciable) y la luz Led ambiental en cabina, que tiene 64 gamas de colores. Para hacernos a una idea, funciona de manera similar a la función Siri de los aparatos de Apple. En otros sistemas de órdenes vocales que hemos probado, la precisión no es tan buena como en el Mercedes.

El confort de rodadura es uno de los aspectos en los que más se ha trabajado en esta nueva generación del Clase A, con una calidad de marcha muy destacable gracias al correcto reglaje de la suspensión. En este aspecto ya sí parece un Mercedes “de los de verdad”, con perfecto comportamiento en curvas y rápido en las reacciones de la carrocería. Es un modelo, que si bien no es muy grande para el transporte de una familia, resulta agradable para cubrir grandes distancias a un ritmo apreciable.

El motor es el M 282 1.3 turbo de origen Renault, lo cual no deja de causar polémica, al que le sacan 163 caballos y 250 Nm, gestionados por una caja automática firmada por Getrag, con doble embrague y siete velocidades con mandos tras el volante, que también ha mejorado mucho en su respuesta, cada vez más inmediata, pues la aceleración inicial no es perezosa y rápidamente entra el turbo en acción para impulsarlo a un ritmo muy sostenido y agradable. Notamos que a altas revoluciones o en exigencias superiores a la media, puede acusar alguna fatiga o falta de aire sin que esto suponga una falla en sí. Es decir, se mueve sumamente bien en ciudad y carreteras, pero no es un carro con pretensiones deportivas como su hermano, el AMG.

La dirección está en un punto medio, no es sobreasistida ni muy dura, tiene un reglaje universal, sin reproches y para todos los gustos. Tampoco tiene fallos la iluminación, con luces Led High Performance que tienen un excelente campo de luz. Los frenos detienen el carro en las distancias esperadas y no presentan fatigas prematuras tras el uso intensivo, apoyados por el caucho de las ruedas, en rines de 18 pulgadas.