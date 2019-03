Los microhíbridos, otros carros que quieren ser “ecoamigables”

En Europa la normativa ambiental para los automóviles se endurece año tras año y a los fabricantes no les está quedando otra salida que proponer variantes que lleven algún tipo de electrificación. Por ejemplo, para 2020 se propone una media de solo 95 gramos de CO2 por kilómetro recorrido. Además, para cumplir con la exigente normativa WLTP de consumos reales.

Ante este panorama, a los fabricantes les preocupa que sus modelos solo impulsados por combustibles fósiles no cumplan con las cada vez más estrictas normativas y por eso aceleran la implementación de tecnologías que mejoren los consumos y minimicen las emisiones de material particulado a la atmósfera.

Obviamente, para que los carros del mercado sean híbridos, enchufables o 100 % eléctricos falta un buen tramo. Lo que se está haciendo desde hace más o menos un año es adaptar desde fábrica modelos ya existentes con un sistema denominado microhibridación. Los principales impulsores de esta iniciativa son los fabricantes alemanes, caso Volkswagen y Mercedes-Benz, pues en este país son especialmente estrictas las normas, sobre todo después del mencionado caso del Dieselgate.

Los proveedores de sistemas de este tipo como Delphi dicen que “la hibridación leve tiene el 70 % de las ventajas de los híbridos convencionales con un costo de fabricación inferior al 30 %”. La idea es que se aproveche de la mejor manera la capacidad del motor de combustión interna, independizando el funcionamiento de algunos sistemas periféricos como la climatización. Es decir, el motor del carro se evita la tarea de producir electricidad, sobre todo en los automóviles modernos, que tienen tantos sistemas que funcionan con este tipo de energía y que hacen que, por ejemplo, la batería convencional se gaste más rápido que en modelos de hace una década o más.

Así, un vehículo con microhibridación tiene su motor normal, de un litro y medio, pero sobrealimentado por un compresor eléctrico. También uno de arranque que hace las veces de generador para producir entre 9 y 12 kilovatios de energía. Una batería de un kilovatio almacena la energía cinética que se recupera y la que le proporciona el motor de arranque / generador, que se conoce como MGU (Motor Generator Unit).

Estos se diferencian de los híbridos tradicionales en que no tienen un motor eléctrico, sino que el propulsor de gasolina recibe la ayuda del MGU, que va conectado a la polea del cigüeñal mediante una correa, proporcionando potencia y torque extra en aceleraciones, y cuando se desacelera, el MGU almacena energía.

En resumen, la microhibridación no impulsa las ruedas del carro, pero sí le proporciona al motor a gasolina una ayuda que lo hace más eficiente y menos contaminador al tener mayor potencia disponible a menos revoluciones, no hay que acelerarlo tanto y no produce tantas emisiones.

Hay que aclarar que un híbrido convencional puede combinar ambos motores o utilizar uno de ellos (térmico o eléctrico). En un microhíbrido nunca se podrá circular en modo completamente eléctrico, pues el sistema híbrido asiste al motor térmico, no lo complementa.