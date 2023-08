La cantante pop Miley Cyrus, que tiene cinco nominaciones a los Premios MTV a los Videos Musicales, también conocidos como los VMA, está compartiendo detalles de su vida personal y profesional en una serie de TikTok.

La protagonista de Hannah Montana, la popular serie para adolescentes de Disney, que se emitió entre 2006 y 2011, relata varios aspectos de su vida en este formato de 10 episodios, inspirado en su nueva canción Used to Be Young.

En uno de sus más recientes episodios se refirió a la compleja relación que lleva cono su padre, la estrella de música country Billy Ray Cyrus.