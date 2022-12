En 1966 no había en la industria musical en inglés artista más importante que el joven trovador estadounidense Bob Dylan. Para ese momento, Dylan había dado el salto del folk intelectual de Nueva York al sonido eléctrico del rock.

Se había convertido, tal vez sin buscarlo, en el vocero de la contracultura y los movimientos contestatarios. Blowin' in the Wind, Masters of War y A Hard Rain's a-Gonna Fall eran los himnos de una rabia que transformó para siempre el arte, las relaciones sociales y la vida misma. Sin embargo, en junio de ese año se esfumó del radar del público por tres años.

Nadie supo dar razón de su paradero: en los círculos más cercanos al cantante comenzó a circular la versión de que un accidente automovilístico obligó a Dylan a replantear sus prioridades. Eso y su reciente paternidad lo llevaron a un ostracismo voluntario. Justo en el momento en el que los reflectores lo cubrían de gloria, él voluntariamente decidió dar un paso al costado.

Le puede interesar: Bob Dylan y el arte de hacer canciones: el Nobel vuelve a los libros