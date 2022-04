Ana Lucía: “Por cosas del destino conocí a una doctora, que de hecho Michel me la recomendó, a la que su mamá le acababan de hacer un trasplante y me contó que la señora había sentido cambios en su vida cotidiana, en especial en el sabor de algunos alimentos. Ella fue trasplantada con un órgano de una persona joven y tras el procedimiento le encontró el encanto la hamburguesa con las papitas, algo que ella no consumía, no es algo científico, pero sí me llegaron casos parecidos. Aunque está es una historia de ficción, que no está representando absolutamente nada en la realidad sobre el tráfico de órganos en nuestros países, sí está muy bien contada y es una historia que te atrapa”.

Ana Lucía Domínguez: “Es una serie maravillosa, tiene de todo, está muy bien escrita y dirigida, te atrapa de entrada, no es por nada, pero es lo mejor que yo he hecho en toda mi carrera, de lejos. Estuve acompañada de un elenco muy profesional. Cuando vi los primeros capítulos lo que me pasó como televidente es que la quise seguir viendo, un capítulo tras otro, y esto es un poco lo que le va a pasar al público”.

Cada vez lo vemos más en este tipo de historias y menos en telenovelas...

Michel: “Me viene pasando hace muchos años, voy detrás de historias y personajes que me confronten y justamente Pálpito tiene todos estos elementos: es una serie muy actual, con un lenguaje contemporáneo donde se toca un tema al que creo que le teníamos mucho miedo de tocar, más que sobre el tráfico de órganos, se ocupa del trasplante, con lo que pasa con un órgano ajeno en tu cuerpo y cómo reacciona el mismo. La verdad me la gocé muchísimo, es una joya que corre de una manera impecable, está bien editada y actuada, la fotografía es impecable, al igual que la dirección, creo que tenemos una serie que sale a competir contra cualquier drama del mundo”.

Coincidencialmente ustedes han compartido varios proyectos...

Ana Lucía: “Todo comenzó en Pasión de gavilanes, cuando Michel acababa de llegar a Colombia, desde ahí hicimos una bonita amistad, después de eso fue Te voy a enseñar a querer y después fue Madre luna y El gran hotel, creo que ha sido con el actor con el que más he hecho novelas o series, nos conocemos mucho, somos muy amigos, cuando no estamos grabando también compartimos, soy muy amiga de Margarita y Michel es muy amigo de Jorge, siempre tratamos de coincidir en los países donde estamos viviendo”.

Michel: “Me alegré mucho cuando supe que Pálpito era con Anita, la conozco como mujer y como actriz, debo confesar que me dio un placer inmenso, porque nos dejamos de ver por mucho tiempo y de repente nos encontramos en un set teniendo que rodar una serie muy difícil, muy dura con una carga emotiva enorme y con mucha verdad. Me reencontré con una actriz impresionante, no le tocó tan fácil, entró pegadito al arranque del proyecto y con un personaje difícil de trabajar y logró el trabajo de su vida”.

¿Les gusta verse en pantalla, siguen sus proyectos?

Ana: “Yo no las veo casi, no me entusiasma mucho, pero esta me moría por verla por la trama, porque tiene algo muy especial y es algo que casi nunca me pasa. En mi caso me da penita verme, me da oso, pero como que en esta en esta serie sí tenía muchas ganas de verla”.

Michel: “Yo sí me veo todas, algunas me gustan, otras me gustan menos y en otras nada, soy muy crítico, pero en esta me pasó algo muy particular, porque es difícil que me emocione viendo mi trabajo y acá me emocioné”.