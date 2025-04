“Protect the Dolls”: la frase promovida por Pedro Pascal y otros famosos por los derechos de las mujeres trans

En la reciente alfombra roja de la película Thunderbolts, Pedro Pascal apareció con una camiseta blanca que llevaba impresa la frase “Protect the Dolls” (Protege a las muñecas, en español).

Lejos de ser una elección estilística casual, esta prenda se convirtió en un emblema de solidaridad con las mujeres transgénero. Diseñada por el estadounidense Conner Ives, la camiseta busca visibilizar y apoyar a la comunidad trans en medio de crecientes ataques políticos y sociales.

La expresión “Protect the Dolls” tiene sus raíces en la cultura del ballroom de los años 80, un espacio seguro creado por comunidades afroamericanas y latinas LGBTQ+ en Estados Unidos.

En ese contexto, “dolls” era un término afectuoso para referirse a las mujeres trans. Hoy, la frase resurge como un llamado a la acción urgente para proteger a quienes enfrentan discriminación y violencia por su identidad de género.