Pequeños secretos que esconde la Navidad

Hay múltiples figuras y simbolismos que hacen parte de esta época familiar en el año y aunque son aceptadas de manera general, hay muchas que no se sabe por qué siguen intrínsecamente unidas a la Navidad.

Aunque en Medellín no caiga nieve y se crea más en el Niño Dios que en Papa Noel, sería difícil imaginar una Navidad sin ellos (al menos en las decoraciones del hogar).

-Los nombres de los Reyes Magos no surgieron sino hasta el siglo VII y no siempre fueron tres. Primero solo se habló de dos reyes que fueron a recibir al niño recién nacido.

-A partir del siglo XIX se empezó a instaurar la tradición de besarse debajo del muérdago en Estados Unidos. Los druidas (sacerdotes celtas) creían que la planta era milagrosa y sagrada.

-Fue con el poema An Account of a Visit from St. Nicholas de Clark Moore que se empezó a caracterizar a Papá Noel. El ilustrador Thomas Nast, en 1863, creó una primera versión en la que lo representaba como un gnomo. Su caracterización fue evolucionando con el tiempo.

-En 1930, una publicidad de Coca Cola mostró a una persona disfrazada de Santa Claus (ya no tanto como gnomo) y de ahí se fue afianzando el concepto del personaje que se tiene hoy en día.

-El villancico nació como un poema musicalizado entre el siglo XV y XVI en España. Inicialmente se refería a asuntos amorosos y profanos.

