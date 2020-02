¿Por qué el juicio a Harvey Weinstein sigue en vilo?

El primer día de deliberaciones del jurado en el proceso del ex cacique de Hollywood Harvey Weinstein finalizó el pasado martes 18 de febrero sin un veredicto. El productor de “Pulp Fiction” y “Shakespeare in Love” es el primer hombre acusado de agresión sexual en el marco del #MeToo que es juzgado penalmente.

El famoso productor de cine de 67 años cuyas películas ganaron 80 premios Óscar es acusado por la fiscalía de Nueva York de ser un depredador sexual, de agresión sexual y violación.

Si es hallado culpable de los cinco cargos que enfrenta puede ser sentenciado a una pena máxima de cadena perpetua.

“La fiscalía tiene la tarea de probar que el acusado es culpable de todos los cargos más allá de toda duda razonable. Si fracasa en probarlo, ustedes deben declarar al acusado no culpable”, dijo el juez James Burke antes del inicio de las deliberaciones.

La abogada Gloria Allred, que representa a una denunciante en el juicio por abusos sexuales en Nueva York contra el productor Harvey Weinstein, opinó este miércoles, tras dos jornadas de deliberación del jurado y ante la cercanía de un veredicto, que la defensa se está preparando para apelar cualquier decisión contraria a los intereses de su cliente.

“Desde el principio, la defensa ha estado sentando las bases para una apelación en caso de que sea condenado”, dijo Allred a los medios durante una pausa en el juzgado, después de que uno de los defensores de Weinstein pidiera infructuosamente al juez una “orden mordaza” contra ella para evitar que hable en público sobre el proceso, diciendo que los acusa de “desacreditar” a las testigos.

Esa solicitud contra Allred fue rápidamente descartada por el magistrado James Burke este miércoles, quien por contra ayer ordenó a la abogada de Weinstein Donna Rotunno abstenerse de hablar con los medios debido a la polémica columna de opinión que escribió el domingo.

En esta ocasión, rechazó la moción contra Allred respondiendo con ironía: “Ojalá tuviera ese tipo de autoridad”.

Allred señaló que no es la primera vez que la defensa intenta apartarla del juicio, ya que los abogados de Weinstein solicitaron al tribunal llamarla como testigo pero finalmente no lo hicieron: “Solo puedo especular el porqué. Nunca quisieron llamarme como testigo, solo era una artimaña para intentar excluirme de la sala”.

Respecto a la petición de este miércoles, declaró: “El juez no ha emitido una orden de protección, una orden mordaza. Me pregunto, ¿de qué están asustados? Me han acusado de acusarles a ellos de desacreditar a las víctimas”.

“Yo estaba describiendo mi opinión y, si creo que eso es lo que hacían a testigos que represento, voy a hablar con el poder de la verdad a los cinco abogados defensores”, agregó.

“Una cosa que parece no entender la defensa es que soy una abogada privada y tengo derecho a la libertad de expresión. No voy a ser silenciada si creo tener un derecho legal a defender a mis clientes”, afirmó la letrada, en referencia a tres mujeres que representa: la denunciante Mimi Haley y las testigos Annabella Sciorra y Lauren Young.

En procesos criminales de “alto perfil”, aseguró la abogada, “suele haber alguien en los equipos defensores cuyo papel es, al menos en parte, buscar cuestiones para apelar en caso de que el cliente sea condenado”, y se refirió en ese sentido al “juez retirado” que forma parte del “equipo de cinco miembros” de Weinstein.

¿De qué acusan al excacique de Hollywood?

Weinstein ha sido denunciado por acoso, agresión sexual o violación por más de 80 mujeres desde que estalló el escándalo en octubre de 2017, génesis del movimiento #MeToo.

Pero solo es juzgado en la corte penal estatal de Manhattan por dos casos: la presunta agresión sexual contra la ex asistente de producción Mimi Haleyi, que le acusa de haberle practicado sexo oral contra su voluntad en 2006, y la supuesta violación de la ex actriz Jessica Mann en marzo de 2013. La mayoría de los otros delitos han prescrito.

El padre de cinco hijos, divorciado tras el estallido del escándalo, llegó a la corte de traje gris y corbata celeste, caminando encorvado con la ayuda de un andador.

El caso, no obstante, es complicado y la fiscalía ha enfrentado dificultades para demostrar ante el jurado que el acusado es culpable más allá de toda duda razonable.

La fiscalía asegura que Weinstein se aprovechó de su inmenso poder en la industria del cine para agredir sexualmente durante años a aspirantes a actriz y empleadas del sector.

Pero la defensa mostró al jurado decenas de correos electrónicos que demuestran que ambas acusadoras mantuvieron durante años relaciones cariñosas con el productor de cine después de las supuestas agresiones, incluidas relaciones sexuales consentidas.

La fiscal aseguró el viernes al jurado que las acusadoras no tienen “ninguna razón para mentir”. “¿Por qué someterse a todo este estrés” de venir a atestiguar si no están diciendo la verdad?, preguntó. “Sacrificaron su dignidad, su intimidad, su calma con la esperanza de hacer escuchar su voz”.

Rotunno, por su lado, dijo que las acusadoras manipularon a Weinstein para avanzar en sus carreras, y urgió al jurado a que tenga “la valentía” de tomar una decisión que admitió es “impopular”: absolver a su cliente.

Veredicto unánime

Al final, todo dependerá de si los siete hombres y cinco mujeres del jurado creen o no a las dos acusadoras y a las cuatro mujeres que declararon como testigos y relataron cómo fueron agredidas por Weinstein, entre ellas la actriz de “Los Soprano” Annabella Sciorra, que contó su presunta violación a manos del acusado.

Los jurados deben alcanzar un veredicto de forma unánime para cada uno de los cargos. Si no lo logran, el juez puede verse obligado a declarar el juicio nulo. Es posible también que haya un veredicto mixto: que sea hallado culpable de algunos cargos y absuelto de otros.

El jurado preguntó el martes al juez por qué podrían condenar a Weinstein de agresión sexual predatoria en relación a Sciorra cuando su acusación de violación ya prescribió.

Los jurados “están como intentando ver de qué pueden hallarlo culpable”, dijo a la AFP el exfiscal de Nueva York Roger Canaff.

“Para mí eso es bastante fuerte. Me preocuparía si fuese Weinstein o si estuviese en su defensa”, añadió.

Si el acusado es hallado culpable, el juez decidirá la sentencia en unos meses. Weinstein enfrenta de manera paralela una investigación por delitos sexuales en Los Angeles y también es blanco de varias demandas civiles.