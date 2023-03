“En la pandemia pasamos hambre y me cortaron los servicios”: Lady Tabares

“Con el desamor de mi familia y no los culpo, porque no me levanté con ellos, entonces que me quieran como yo los quiero no es algo que yo debí esperar. Y aprender a manejar esto para mí ha sido muy complejo. Ya mis hijos son adultos, no hay una mala relación con ellos, pero no hay amor, no siento amor de hijos. Procesarlo ha sido muy difícil porque el amor de la familia es para toda la vida, pero si no existe”.

“Una soledad que no me gusta, que agobia, que hiere mucho. Disfruto de mi compañía, pero cuando son esas soledades que te aporrean el alma, que te hacen sentir desamor, se siente como un cáncer que te come de a poquito. Lo peor que le puede pasar al ser humano es sufrir la enfermedad del desamor, entonces eso es lo que veo”.

“No sé si fue por la cárcel porque pasé toda mi juventud en ese encierro y no estuve con mis hijos y mi familia, pero salí siendo una mujer muy depresiva, en la cárcel tuve periodos muy difíciles tanto que pasé por psicólogos y psiquiatras. Afuera, la verdad, no he buscado intervención profesional, solo que tuve una recaída emocional muy grande, me vi en un abismo donde pensé muchas locuras. Uno llega a un punto que de tanto cargar colapsa. Y eso fue lo que pasó realmente”.

“No, salgo más tranquila, pero muy incómoda y no es ni siquiera por miedo, sino porque como no soy tan callejera veo que la ciudad cambió. Me gusta salir sola, lo disfruto. Salgo por cuestiones de trabajo, más como a reuniones. O con alguna amistad que me invita”.

“Ya la terminé, realmente tengo que ponerme en pro de que me certifiquen mi libertad. Estoy feliz por ese lado, aunque eso quedará en mí de por vida, tener que cargar con algo en lo que no tuve que ver. A veces en las redes veo comentarios pesados, pero aprendí a manejar el cargar con el señalamiento, al principio sentí mucho miedo, llegué a pensar que me podían matar”.

“Organizar la casa, porque de los mayores regalos que me ha dado la vida realmente fue esta casa que nos sacó de Niquitao, de un barrio que amo, pero que no nos brindaba un futuro”.

“Yo entré con sueños y salí con sueños. En el proceso y la condena a mí se me acaban los sueños, por eso tuve varios intentos de suicidio en la cárcel, pero cuando aparece la luz de libertad me digo que hay un porqué volver a soñar, y esos sueños siempre han estado enfocados en la familia, en la vida de Lady no hay nada más fuerte que la familia. Y cuando salgo sí, mucha alegría por mi llegada, pero con el paso de los días he visto la realidad de las cosas y no me siento como un integrante más de la familia”.

“Tenía unos 20 años, era la misma, muy luchadora, pero cargando siempre con lo mismo, un desamor muy grande, nunca he podido entender el porqué, pero eso es lo que a mí realmente me pasa”.

¿De qué vive Lady en la actualidad?

“Por un tiempo trabajé con una empresa de movilidad, pero ahora hay empresas que me llaman para hacerles publicidad a los negocios. De eso es lo que vivo, no tengo una entrada fija”.

¿Qué pasó con su emprendimiento Lady Rouse?

“Es ese hijo que está en proceso, sacarlo adelante ha sido muy difícil porque no tengo el apoyo económico ni empresarial. La primera colección que se sacó fue un fracaso, no sé si fue por haberla sacado en plena pandemia, pero no nos funcionó, eso me dio muy duro. Sigo ilusionada porque Lady Rouse es un sueño que se creó en un proceso muy difícil, va despacio, pero es lo que me mantiene motivada. Se viene una nueva colección por ahí en un mes, eso me tiene muy feliz y con mucha expectativa”.

¿Cómo fue su situación durante la pandemia?

“Me pasó de todo, afortunadamente no me dio covid, pero fue muy horrible porque con mi familia pasamos hambre, me cortaron los servicios. En ese momento también me quedé sola, tanto por parte de mi pareja como de mi familia. La pandemia la pasé muy sola, no tuve el apoyo de ellos, pero sí recibí el apoyo de Víctor Gaviria y el escritor Édgar Domínguez”.

¿Se le acabó el matrimonio?

“Realmente no nos hemos separado, pero es una relación muy compleja, yo creo que me dejé llevar mucho del amor, todo pasó muy rápido, no medimos quién era la otra, nos desbocamos, nos hicimos mucho daño. Nos dejamos, retomamos, pero se volvió a acabar. Es una lucha constante mantener esta relación, pero pienso que es una lucha que no debería de seguirla”.