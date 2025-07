La polémica sobre la visita a esa ciudad radica, de entrada, con que el jefe de Estado no notificó al Congreso, como ordena la ley, a la ciudad a la que viajaría. En una carta conocida por este diario, fechada el 23 de mayo de este año, el presidente notifica al presidente del Congreso, Efraín Cepeda, que viajará a la posesión de Noboa desde el 24 al 26 de mayo y que estará en Quito. No se menciona, en ningún momento, la visita a Manta.

Sin embargo, el ministro del Interior de ese país, John Reimberg, declaró a medios ecuatorianos que “de Gustavo Petro lo que sabemos es que estuvo en Manta. Estuvo durante toda su estadía dentro de una casa. No podemos asegurar porque se ha dicho que ‘Fito’ había ido. Se había dicho que ciertos actores políticos había ido en compañía de él”, declaró Reimberg, agregando que “no puedo asegurarlo y no puedo decir que eso fue así”.



El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia confirmó este martes que recibió una carta en la sede consular de Quito firmada a nombre de José Adolfo Macías, alias Fito, uno de los narcotraficantes más peligrosos y buscados en la región desde hace poco más de un año. En ella, el narco pedía ayuda y protección al Gobierno colombiano.



Esto dice la carta, a la cual también tuvo acceso EL COLOMBIANO: “Yo soy prófugo de la justicia desde hace un año y estoy en disposición de entregarme a las autoridades de mi país, pero temo por mi vida y por la vida de mi familia, y tengo información muy valiosa, y me indican que una vez yo esté en manos del Gobierno ecuatoriano me enviarían a la cárcel Cecot en El Salvador, lo que constituiría una violación a los derechos fundamentales, y a los derechos y tratados internacionales que tiene Ecuador a nivel mundial”.



En la carta, escrita presuntamente por el narco, el fugitivo aseguró que está dispuesto a comparecer ante la justicia, pero no la ecuatoriana: “Estoy dispuesto a entregarme en las próximas horas, por lo que le solicito muy encarecidamente, señora embajadora (de Colombia), que me sirva de garante para mi entrega”.