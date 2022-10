Teniendo a un padre tan importante como Gabo, ¿hay algo de tu relación paterna en esta película?

“Nada, obviamente. Mi padre no era un monstruo como este padre, y yo tampoco. Nunca hubo odio como el de estos hombres de la película. Mucha gente me pregunta ‘¿cuán influyente ha sido tu padre para ti?’, y yo siempre estoy tentado a devolver la pregunta. Al final no importa si tu padre fue un autor ganador del Premio Nobel, un cantinero, un taxista o un arquitecto, la influencia es enorme. Entonces, aunque no hay nada en la película que sea literalmente sobre nosotros, si se trata sobre la influencia mutua, la presencia mutua de padres e hijos en la vida de cada uno”.