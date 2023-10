La propia revista, después de la conversación entre Shakira y Cobo, destacó algunas frases que marcaron la pauta de este espacio que se realizó en la Semana de la música latina Billboard 2023, previa a la gala de premiación.

“Ahora estoy en una fase de luna de miel con la música y con mi carrera”

Cuenta Shakira que está muy inspirada en este momento de su vida, que como todo, ha tenido momentos en que la tenían que arrastrar al estudio, “peleas con tu trabajo, todo el mundo lo hace”, pero que ahora está en una fase de enamoramiento tremenda. “Estoy en una fase de luna de miel”, dijo sobre su música y su carrera.

“Escribir música es una catarsis”

Y sí que ha sido notorio este punto desde que se confirmó su separación con el exfutbolista Gerard Piqué. Para Shakira, la composición y la escritura siempre ha desempeñado un papel terapéutico. “Escribo más cuando estoy en mi peor momento. La vida me da un golpe, y de esto he aprendido mucho y me siento más fuerte. No pensé que tuviera tanta energía vital para superar determinadas etapas de la vida. Y resulta que yo era menos frágil de lo que pensaba. Mi música ha sido mi principal herramienta de supervivencia”, dijo en la charla.