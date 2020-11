Desde hace varios meses el guajiro Silvestre Dangond viene preparando su concierto virtual que será presentado desde las orillas del Río Guatapurí, en Valledupar, este sábado 21 de noviembre.

Será una oportunidad para escuchar las nuevas canciones del artista colombiano radicado en Miami y hacer un recorrido por sus temas más conocidos.

“Así como me lo han pedido, yo estaba esperando que la idea me llegara, porque no quería hacerlo sin sentido. Esperaba que mi corazón hablara, por eso anuncio mi...