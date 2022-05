En 1988, Tyler ingresó por primera vez en una terapia para superar sus adicciones. Desde entonces, la vida del cantante ha estado signada por los escándalos y las producciones musicales. En 2019, Tyler reconoció su personalidad propensa a la consumo de sustancias alucinógenas. Lo hizo en una entrevista concedida a la revista la revista GQ.

Aerosmith es una banda formada en Boston en 1970 y recordada por I Don’t Want to Miss a Thing, Crazy y Dream On. La crítica ha encasillado su trabajo en el subgénero de Hard rock.