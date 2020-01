¿Y qué dice el Tarot de su signo para este 2020?

El año 2020 será de grandes conjunciones. El mito cuenta que Cronos (Saturno) derrocó a su padre Urano, el esposo de Gea, dios de los cielos. Con su ayuda, castró a su padre y se apoderó del trono y liberó a sus hermanos los titanes, que habían sido encerrados en el Tártaro. Urano profetizó que a su vez los hijos de Cronos (Saturno) se iban a rebelar contra él. Así pasó: Zeus empezó la guerra contra los titanes. Una mirada al mito, desde lo que pasará este año. Urano y Saturno (Cronos) van a estar en Capricornio moviendo las estructuras, luchas de poder y prosperidad. Zeus (Júpiter) va a liberar aspectos de los cíclopes, un tercer ojo, y de los hecatónquiros, que van a tirar y mover grandes rocas: la tierra. El 3 de diciembre de 2019, cuando entró Júpiter en Capricornio, se dio la relación con Urano para liberar los cíclopes y los hecatónquiros. Esto representa una nueva visión y un cambio revolucionario que se puede materializar entre 2020 y 2025. Otras fechas claves relacionadas con el mito son 10 de enero, con un eclipse, y el 12 de enero, una conjunción que solo se produce cada 33 a 38 años, donde estará Saturno y Plutón. Los últimos fueron 1914, 1947, 1982. Plutón (Hades) pone fin a una realidad material representada por Saturno (Cronos). Júpiter libera a Neptuno de Saturno (Cronos) y nos va a llenar de inspiración, creatividad para recrear una nueva visión del mundo. Tres frechas: febrero 16, julio 25 y octubre 11. Luego viene la conjunción de Júpiter con Pluton, que se presentará el 5 de abril, el 20 de junio y el 12 de noviembre. Representa un fin y un renacer de las cenizas. El poder puede ser ilimitado, como el de estos dioses griegos. Marte, dios de la guerra, ingresa en febrero en capricornio y activa las energías de Júpiter, de Plutón, Saturno. Se van a dar cambios, pero con cierta tensión. En junio 13 Marte tiene una conjunción a Neptuno, favoreciendo que se concreten algunos ideales. De julio a diciembre Marte entra y se queda en Aries volviéndose más bélico. Es una energía impulsiva. En diciembre Júpiter alcanza a Saturno y eso equivale a su derrocamiento, según el mito. Ahí asciende una nueva visión, comienzan los tiempos de un nuevo mundo. Es un año donde cada país vivirá su versión del mito. A nivel personal dependerá de donde tenga a Capricornio . Al final de la batalla llegará la abundancia. Es un año memorable que se cierra con un eclipse en diciembre 14, dejando a Júpiter (Zeus) como dios en el Olimpo. *Colaboración de Margarita Rosa Cadavid en los aspectos astrológicos.

Aries Del 21 de Marzo al 20 de Abril El Arcano del Año: El Emperador IV Este año va a esta acompañado por La Papisa, La Estrella, El cuatro de espadas y el Paje de Espadas. Lo maravilloso del Arcano de El Emperador es que siempre guarda un alma de niño, es entusiasta, activo y realizador. A veces desiste cuando el compromiso se vuelve rutinario. Conoce el poder y le gusta realizar sus propias leyes y obedece o encuentra la forma de establecer nuevas normas para conseguir su objetivo. Las cartas que lo acompañan hablan de la necesidad de hacer caso a la intuición y mantener la mente abierta en permanente búsqueda y formación. Las oportunidades, con el arcano de la estrella que quiere asumir todos los demás, habla de las oportunidades que van a exigir mucha persistencia y ante todo aprender a escuchar el universo que en cada noche estrellada tendrá un mensaje nuevo para usted. Las espadas están ahí para tomar decisiones oportunas, saber cual es el presente y el futuro de lo que emprende. Y le recomiendan como siempre dejar de lado los conflictos, hay que enfrentarlos sin enredarse en discusiones y aprendiendo a escuchar al otro y colaborando con quien le solicita su apoyo. Empieza el año con el pie derecho en su vida profesional. Sin embargo, requiere mas paciencia y calma que de costumbre. Si se acelera acuda a las actividades que lo relajan. Cuide los síntomas pequeños de salud. A partir de febrero el dinero llega y es mejor mantener al día sus obligaciones, en particular las familiares, sea generoso con los más cercanos. Mayo es un mes de reflexión, de oportunidades amorosas y de hacer presupuesto modificando el gasto. Aprenda de la paciencia por un buen rato y a ser cauteloso en las relaciones de pareja. Ya para agosto sentirá que puede divertirse más y podrá bajar por un tiempo el ritmo de trabajo. Todo el año cuide la salud, lo pequeño que detecta lo importante, y las relaciones amorosas que van hacerlo sentir pleno, pero con altibajos importantes. La flexibilidad frente al cambio y aceptar aquello que no puede cambiar. La profesión es la columna vertebral del año, pero hay que aprender a descansar antes de que el cuerpo le pase la factura. Bastante tradicional y conservador siempre quiere hacer las cosas a su manera y esa es parte de la gran transformación del año. Hay que ser más cuidadoso con las personas del entorno, tiende a cierto egoísmo que hace que con facilidad se olvide de los demás. Mucho respeto es la norma a exigirse. En general este 2020 no permite que avance al ritmo que le gustaría, así que paciencia. Respire hondo y siga. Aprenda a descansar y hacer del tiempo libre un tiempo de aprendizajes y lúdicas creativas. Sea prudente y actúe adecuadamente. Responsabilícese de sus actos antes de ver las consecuencias. Este año no arriesgue la salud por un poco de diversión. Evite excesos y cuide lo que come y lo que bebe, descanse lo que necesite. No haga actividades de alto riesgo. Reflexione para ordenar la mente a través de la disciplina, hay un proyecto inspirador que espera por usted. Escuche su instinto, maneje los cambios con templanza. Es un año de muchos aprendizajes. Respete las leyes y no rompa normas. La meditación sería un muy buen hábito este año. Actúe con consciencia, no busque culpables o responsables por lo que no pueda realizar. Cuide su cuerpo, es su instrumento de trabajo. Cuide el amor, ese que le da alegrías. Cuide la familia, es el eje de su vida.

Tauro Del 21 de Abril al 20 de mayo El Arcano del año: El Papa Acompañan: La rueda de la fortuna, El Sol, El Cinco de Copas, el Nueve de Bastos y el Nueve de Espadas. Si bien lo que ha caracterizado al Papa es su gran responsabilidad, la necesidad de ceñirse y renunciar para lograr sus objetivos es lo que ahora los acompañantes de su Tarot van hacerle cambiar: la rigidez. Le indican salirse de sus esquemas y una vida diferente. La Rueda de la Fortuna y el Sol le proponen estar atento a lo que los cambios le muestran con claridad. No aceptarlos es verse después obligado a resolver los asuntos de un forma que se ve forzado. Los dos nueves, el de espadas y el de bastos, que son pura energía de acción masculina, lo invitan a crearse imágenes previas a la acción, a gestar desde la mente los proyectos que en la acción estará rodeado de gente que acompañe y apoye. Realícelos con empeño, capacidad de adaptación a lo sutil y persistencia. Va a tomar más consciencia de sí mismo en lo que al amor hace referencia, sobre todo porque siempre le gusta tener y mantener. A caminar y meditar. Avance y tenga claro que lo hace es un impulso mayor, así que la destreza para manejar las situaciones –y los automóviles– se impone. Muchas miradas están puestas en su trabajo y en las propuestas que apoya. Eso es iniciar el año con el pie derecho. Y si hace algo de ejercicio el cuerpo responderá favorablemente en los momentos más exigentes. La salud y el ánimo se mantienen. Dicen los astrólogos que todo el año es preciso tener mucho cuidado con las transacciones que realice por internet, y es un consejo para todo el año. Y los ingresos por momentos se vuelven lentos y los egresos pueden precipitarse. Va a estar muy sociable y esa vida es exigente. Qué cansancio, aunque lo disfrute. El amor va bien, pero descarte la exigencia que no va acorde a sus planes. La vida sexual activa le compensa bastante bien a usted y a su pareja. La vida laboral va a estar más exigente que de costumbre, lo miran más, le exigen más, debe dar más. Ese es el principio del éxito que va a saborear. Todo el año es muy importante dormir bien, saber descansar y mantener muy buena la alimentación. Los sueños, la vida onírica será particularmente rica y le va a mostrar muchos caminos antes de que usted decida emprenderlos, así que a cuidar esos sueños, a escribirlos y a releerlos en los momentos de duda. Va a estar muy original, aunque tendrá que esforzarse mucho en las realizaciones. Haga ejercicios y masajes, ojalá al aire libre, para calmar las tensiones en los brazos, el cuello y por ende en los hombros. En esos tiempos atienda más su vida emocional, la pareja, los hijos, la familia. Junio por los eclipses no será fácil, trae experiencias que permiten cuestionarse y crecer y suscitan movimiento sutiles donde el alma siente, siente, siente. Quiere empezar a hacer cambios hasta de imagen. Nada de asumir riesgos, camine lento, vaya despacio, eso le ayuda mucho a su naturaleza. Frente al amor, ame sin cuestionar al otro, escucha, escucha, escucha. Y por eso los meses siguientes a fortalecerse y seguir los buenos consejos de gente sabia que le ame para resolver muchas dudas y salir de todo aquello que ya no es necesario en su vida. Comparta con quienes lo necesitan. Para cerrar el año su vida ya indica el mayor progreso y el cambio para el cual se ha estado preparando. Los altibajos en salud, si se cuidan, no presentan problemas. Eso sí el alma se verá confrontada con el maestro del inframundo, con la transformación o situaciones muy difíciles de personas muy cercanas. Si tiene algún proyecto que pueda empezar los primeros 5 días de enero, hágalo. Luego mayo será un buen mes para usted con fe y confianza en la vida. En general necesita sensatez –esa es la palabra importante del año–. La presencia de Urano, el Loco de El Tarot, le cambia planes y presenta situaciones inesperadas. Cuide sus gastos, evite compras inútiles y lleve registro de entradas y salidas, le será muy útil. Separe el 10 por ciento de todo ingreso e inviértalo a mediano plazo. Los cambios y las emociones pueden alterarlo, evite el estrés. Busque la calma de su espíritu. Canalice tanta energía por el deporte o por medio de una actividad lúdica. Salga en busca de lo nuevo y venza su resistencia al cambio.

Géminis Del 21 de mayo al 21 de Junio. El Arcano del Año : Los Enamorados. Esa imagen de Adam y Eva en el paraíso nos remite a la búsqueda del amor perfecto que espera en la vida. Al que lo satisfaga en toda las áreas. Es muy importante aprender a describir el arcano: el hombre mira a la mujer y la mujer mira al ángel. Y ellos esperan la bendición. Dos aspectos de la naturaleza humana que conviven no sin conflictos en usted, la lógica, la razón, masculinas; y las sensaciones y emociones, femeninas. En general todos creemos que cuando aparecen los amantes, esa sensación tan visceral y hormonal de enamorarnos va estar presente y puede que sí y puede que no. Lo que sí va a la fija cuando aparece el arcano es la necesidad de armonizar el pensamiento con el corazón, escucharlos con igual atención y aprender a tomar decisiones donde ese principio armónico reine. Acompañan Rey de Bastos, Dos de Oros, Tres de Oros, Diez de Oros y Reina de Oros. Si los bastos que abren la compañía del arcano es el impulso y la pasión que le imprime a su vida, a su hacer, a su amar, el resto son arcanos de oro que hablan de la necesidad de un manejo muy cuidadoso de las reservas del cuerpo físico, psíquico y mental. Cuerpo que va a exigir cuidado, dieta sana, dormir bien y caminar. Le va a encantar negociar y que sus inversiones no sean emocionales. Como le gusta que a nivel familiar todo marche muy bien, ser meticuloso en el manejo del dinero es un aprendizaje que le reporta ingresos adicionales. Muy idealista y soñador, lo que es bueno para usted no es necesariamente lo mejor para las personas que le rodean. Este es un año de mucho cambio, de la transformación que desde 2019 se viene realizando. Por eso hay que cuidar los altibajos emocionales y así como existe la higiene para el cuerpo, este año el alma la va a necesitar. La reflexión, la meditación o el yoga ayudan y curiosamente para el alma es muy importante que su libido se encuentre satisfecho, contento, de buen humor. La filosofía de la vida empieza un cambio, de esos lentos y seguros que solo el tiempo señala en la intensidad que se está produciendo. Uno primero vive y después revisa y ve. Abrirse a lo nuevo en su forma de pensar es tan importante como viajar, conocer y aprender. La disposición hacia los demás, su escucha y tenerlos en cuenta lo puede sorprender a usted, que adora la autonomía. Desde el inicio del año es bueno hacer presupuesto y hacer los correctivos que él mismo le va a mostrar. Los resultados, si lo hace, serán excelentes. Todo el año hay que estar pendiente de la salud, es mejor prevenir que curar. Todo el año hay que estar pendiente de los ajustes o cambios que a nivel laboral se van a presentar y hacen que su cuerpo fluya con más facilidad. Febrero será un mes excepcional, obsérvelo, que bueno que simplemente sepa que puede conseguir lo que desea en sus proyectos y en la reinvención que de sí mismo espera realizar. Cuidado con la vanidad. Vano, banal. Descanse antes de sentirse extenuado. Si se presentan oportunidades de cambio de trabajo analice con buenos consejeros, hay tendencia de ver parcialmente los beneficios y restricciones que lo nuevo propone. Y eso mismo puede pasar con las relaciones afectivas, miradas segmentadas, parcializadas, juicios no muy precisos que deterioran mucho al otro. Y a los amigos que pueden atravesar momentos difíciles. Que el segundo semestre se inicie prestando particular atención a la familia, a los seres queridos. Con ellos y lo que de bueno le pueden generar, mejora la intuición y es muy buena en el área financiera. Es mejor reducir deudas o ahorrar para invertir que gastar, que es un placer que disfruta mucho. Y para noviembre, a trabajar, trabajar y trabajar, para bien. Para oportunidades y mejoras, sin que haya detrimento de la salud. Mucha calma, y así como lo hizo al inicio del año, volver a revisar el presupuesto y ajustarse. Un año donde lo inesperado tiene el tinte de lo dramático y de lo fabuloso y hay que aprender a entender ambos aspectos de la vida. Las relaciones y los amores hacen un giro particular hacia un erotismo más intelectual, más filosofía, más aprendizajes. Las compañías y sociedades para el año que se inicia, si son bien llevadas, le proporcionarán ganancias seguras a lo largo del año. Los progresos laborales están bien marcados. El año inicia y lo lleva a hacer una serie de reajustes en su vida para lograr la tranquilidad. Identifique sus necesidades y la dirección que quiere darle. Atienda su cuerpo e inicie un plan de alimentación balanceada. Avance a paso lento, con paciencia pero sin desistir. Atienda las señales que la vida le manda y actúe en lo que considera correcto. Antes que escuchar a otros, escuche a su corazón. Preste atención a los detalles, sea meticuloso y concentrado en el hacer. Evite la imprudencia y la impulsividad en cualquier campo. Tendrá una transformación profunda en su forma de pensar, así como en la manera de manifestarse y ejercer su poder personal. Busque algo más de tiempo para usted sin dejar de lado sus obligaciones.

Cáncer Del 21 de junio al 22 de Julio. El Arcano del Año: El Carro VII Es la fuerza de voluntad y la perseverancia la que mueven a El Carro. Es la mente la que tiene muy claro, sin necesidad de riendas a la dirección que quiere tomar. La voluntad del logro, el ansia de triunfar mueven su vida. Tal es el arcano de El Carro VII. En la primera etapa de la vida son las ambiciones personales y al tomar el camino de regreso a la fuente, al inicio, la voluntad propia toma el giro extraño y lo que expresa es “Hágase Señor tu voluntad”. Acompañan el cuatro de espadas, el diez de espadas, El Diablo, La Papisa y El Colgado. Lo que por principio habla de un buen año en el que si el manejo emocional es sereno frente a lo maravilloso y frente a la dificultad, los resultados son muy buenos para esta nueva etapa de la vida. Usted inicia ciclo nuevo, vida nueva. Nuevas oportunidades de adquirir o propiciar compañías y asociaciones. El manejo de la intuición es mucho más desarrollado, lo que le permitirá mejor información de asuntos cercanos que puede resolver con perspicacia y prontitud. 2020 trae para este signo nuevos retos y desafíos que los llevan a usar sus capacidades creativas. Encontrará apoyo en su pareja, la relación puede llegar a una fase más madura y consciente. Cambios en el ámbito laboral, puede crecer profesionalmente o realizar estudios que le interesan. Un año perfecto para iniciar una dieta saludable. Abandone los pensamientos negativos que irritan su estómago. Aliméntese no solo de la comida sino de las emociones y de los pensamientos. Este año es un nuevo ciclo para usted, lleno de aprendizajes y experiencias significativas. Mantenga una actitud positiva ante las dificultades y no se desespere. Arriesgue y salga a conocer el mundo. Afronte nuevos retos. Acepte lo que la vida le ofrece.

Leo Del 23 de Julio al 22 de Agosto La carta del Año : LA Fuerza Acompañan: La Fuerza, La Muerte, El Caballero de oros, el tres de Copas, El rey de Bastos. Sentir el flujo de la vida y como la fuerza renace al ver los resultados de las acciones donde la razón y el corazón obran en beneficio personal y del entorno. La buena cosecha implica la selección de los frutos, por eso en el tres de copas es la vida la que invita a celebrar los beneficios que trae entender que no hay que acumular, simplemente agradecer “el pan nuestro de cada día”. Comparta su saber, sus beneficios y sus alegrías. Dos reyes trae su Tarot, y es un año para aprender del poder, observar cómo va a cambiar, las luchas que por se van a presentar, y usted atento no espera más del que tiene, no compite, se capacita mediante la información, la reflexión y la lectura, es más competente. Y el arcano de la muerte lo invita a dejar atrás esos hábitos nocivos que lo hacen tan lejano para las personas que lo rodean y los que le deterioran la salud. Muy, muy buenas oportunidades de negocio que puede continuar por todo el año y que puede cambiar la vida de su entorno para sentirse cómodo, bien, apreciado y en ascenso. Los cambios en las relaciones familiares y en los negocios son propicios. El comienzo del año pone a prueba sus capacidades, esto le lleva más lento de lo que quisiera, tenga calma y cultive el desarrollo personal. Conserve las buenas relaciones con su entorno laboral, pida ayuda cuando la necesite. Optimice su dinero, diferencie entre una inversión y un gasto. Controle el estrés porque puede llevarlo al agotamiento físico y mental. Adáptese a las situaciones con astucia, no las exagere. Necesita tranquilidad y las preocupaciones pueden enfermarlo. Anímese a realizar actividades nuevas y dele diversidad a la mente. Comparta con la familia y los seres que lo quieren. Le conviene mantener el autocontrol y la perseverancia para conseguir sus objetivos. Elimine hábitos dañinos. Su tranquilidad es lo más importante.

Virgo Del 22 de agosto al 23 de Septiembre. El Arcano del Año: El Ermitaño El Hermita, El Ermitaño, se escribe con H, una letra bien importante, suena para informar. Es una hache que proviene de Hermes, el tres veces sabio y es la que también lo reúne sutilmente con las dos H, del Nombre de YHVH, lo que traducimos como Dios. Su característica debería ser la sabiduría de la reflexión de la mente sobre el corazón. De esa escucha que convierte al ser humano en un sabio, en un personaje que ilumina silenciosamente la vida de los demás. Con amor, con pasión. El Hermita necesita de periodos de silencio, recogimiento, reflexión y meditación para transformarse en llama que ilumine la vida de los demás. Tiende a evitarlo, trata de ser el eterno adolescente, egoísta, criticón, melancólico, hogareño. Acompañan: El diez de oros, El Rey de Oros, El Diez de Bastos. El dos de copas, el Ocho de copas. Es evidente que tantos oros significa un año de prosperidad y buena suerte, y como el oro es tierra, le conviene invertir en ella y cuidar mucho el cuerpo. Como va a cambiar emocionalmente, puede tener altibajos pasajeros, pero importantes para definir nuevos rumbos y las búsquedas que va a emprender, así lo define el dos de copas, el ocho de copas. El diez de bastos lo invita a soltar responsabilidades que no le competen porque son cargas que se echa encima sin sentido. Este año sus esfuerzos comienzan a dar frutos y a disfrutar de ello. Tenga claras sus prioridades, es un año muy productivo. El patrimonio puede ser ordenado y obtener recursos para invertir. Aproveche los ingresos de este año, ahorre, invierta. Es un buen tiempo para la sanación si la necesita. Suelte los rencores y tristezas de su corazón. Sea cuidadoso y revise a quien le confía sus proyectos y pensamientos importantes, sea cauteloso. Este año le permitirá llegar más lejos, concéntrese en usted y en lo que quiere, sin dejar a un lado a los que le aman. Tendrá energía positiva en cantidad, consérvela y disfrútela. Tendrá ayuda en todo lo que necesite. Este es su año.

Libra Del 23 de septiembre al 23 de octubre El Arcano del Año: La Justicia XI La Justicia como búsqueda del equilibrio, del entendimiento, de la armonía. Este año hay que pensar más en su vida espiritual, en el diálogo interior, en encontrar la perla cotidiana que le permite progresar. La mano que sostiene la balanza está a la altura del corazón para recordarle lo importante del amor en todas sus decisiones: la individualidad pensante, autónoma y apta para asumir responsabilidades y compromisos. Evolución psíquica. Acompañan el rey de Espadas, El tres de copas, La Fuerza, El Ermitaño y El Emperador. Los acompañantes no hacen más que reafirmar los aspectos del arcano. El Rey de espadas es el poder de la mente que tiene autoridad por lo que ha vivido y experimentado, decisiones sabias y en general buscando el bien común. El Ermitaño y el Emperador le dan poder desde el alma reflexiva y el conocimiento de la ley, de la norma, de las estructuras que debe proteger y las que en definitivo le va a tocar cambiar. La Fuerza lo invita al cuidado del cuerpo, el disfrute de la sensualidad en todo lo que hace, al contacto con la naturaleza y a volverse más amigo de su instinto. Las oportunidades de negociar con bienes raíces son interesantes y todos los cambios y ajustes que realice en su vida laboral serán benéficos para su año. Preste mucha atención, debe mantenerse en el aquí y en el ahora, es decir estar siempre muy centrado. Necesita paciencia, disciplina y concentración. La gran conjunción de planetas demanda desafíos, así que hay que mantener los ojos bien abiertos y la mejor disposición. Sentirá deseos de revisar sus metas laborales y trazar un plan coherente y disciplinado para cumplirlas. Cuide la salud y no se exponga a peligros. Los vínculos con la familia se verán modificados para encontrar una estabilidad nueva. Tomar decisiones será importante en todas las áreas de la vida. Tomar las situaciones más seriamente para construir un mejor futuro. Trabaje duro por lo que quiera y no se distraiga. Receptividad ante los cambios, mucha, muchísima paciencia.

Escorpio Del 23 de octubre al 22 de noviembre El Arcano del Año : La Muerte XIII La Muerte o el arcano sin Nombre. Nacemos ricos en posibilidades que nos llevan a situaciones muy diversas, pero aprovechamos muy pocas. Lo que hace verdaderamente al ser no es lo que somos ahora sino lo que deseamos devenir, eso que se nos escapa y debemos paulatinamente definir. Somos un estado desconocido para nosotros mismos hasta que el cambio, la transformación, la evolución llegue: el arcano XIII del Tarot. Aunque se sienta muy a gusto con lo que es y vive, es mejor estar dispuesto al cambio, haga conciencia de él y busque orientarse hacia la mutación, hay que meterse en ese torrente. Acompañan La Papisa, El Colgado, La Reina de Bastos, El dos de Espadas, El Caballero de Copas. Todos sus arcanos hablan de la necesidad de escucharse, su vida es rica en secretos e intuición, la quietud interior para escucharse y entender que venimos a esta realidad es a servir, es indispensable. Estos tiempos le vienen mostrando que hay que aprender a aceptar lo inaceptable, el “hágase señor tu voluntad”, que El colgado se repite en lo cotidiano. El dos de espadas lo llenará de aprendizajes y del deseo de aprender, de buscar el sosiego para hacerlo cada día, dejando de lado emociones que quieren sacarlo de su ser íntimo. El caballero de copas lo invita a abrirse a nuevos planes, a un mundo más luminoso. Vivimos infinitos en un mundo y una vida finita, la esperanza de la eternidad. Active la voluntad y la perseverancia. La vida laboral se plantea exitosa con buenas oportunidades de crecimiento y desarrollo. El año es favorable para usted, se siente fuerte y decidido para hacer lo que su corazón le dicta. Hay un sector de la vida que siente que debe cambiar de manera estructurada y argumentada. Actúe desde el sentido común. Llegan nuevos conocimientos que le aportan una nueva consciencia, esto puede cambiar la visión de la vida. Invierta en lo que sea necesario y productivo, evite compras innecesarias. Si actúa con madurez al final del año gozará de mayor bienestar económico. En la salud no ignore las señales que le da su organismo. Coma saludable y descanse adecuadamente. Trabaje por ser la mejor versión de usted mismo. Cuide sus acciones y sus palabras. Observe cómo piensa y cómo se expresa.

Sagitario Del 22 de noviembre al 21, 22 de diciembre. El Arcano del Año : La Templanza XIV La Templanza. Es un ángel y también es un centauro, mitad hombre, mitad animal, con la flecha de la espiritualidad en sus manos. La vida le sugiere ponerse en estado de receptividad, las informaciones le van a llegar sin necesidad de buscar lo que pretende. Así que la disposición a recibir bendiciones es indispensable. Va a sentir la realidad más íntima y va a encontrar cómo comunicarla. Alimente bien su cuerpo para que su alma camine con serenidad. Hay que mantener todo el año una vida ordenada. El desorden atrae el caos y la templanza llama a la comunicación y a la armonía, al disfrute, al buen humor, al saber compartir con grupos, a tener una nueva concepción de la felicidad. Y no hay que forzar ni quemar etapas. El cambio llega y no hay que echar el vino nuevo en viejas odres. Acompañan el cinco de Oros, El Papa, El Ermitaño, El Mago, El Siete de Espadas. Empiezo por El Mago: la vida pone todo a su disposición para realizar el cambio. Hacer del trabajo una magia de tal manera que lo disfrute y jamás sea una carga. El cinco invita a colaborar con buenas causas, con el entorno y darle un sentido a cada acción, que le permita avanzar. Será un buen maestro y si aprende un poco de silencio y de la escucha, va a estar en capacidad de dar buenos consejos. Y el siete de espadas habla del desarrollo de la mente que le impulsa a buscar nuevos proyectos y nuevos horizontes. El Hermitaño le invita al silencio frente a situaciones de las que no debe ni opinar ni participar, el aprendizaje es la prudencia. Negocios interesantes. ¿Qué lugar tiene el dinero en su vida? Tome un billete y vea cómo se relaciona con el dinero. Dele la bienvenida a su vida. Visualícese como una persona llena de dinero, ¿qué haría? ¿En qué invertiría? Bendiga el dinero y acéptelo en su vida. Desarrolle su inteligencia financiera. Deje la monotonía en la relación, haga cosas divertidas con su pareja. Salga de su zona de confort en todos los ámbitos de la vida. Preste atención a su salud física y a la mental. Conocerá nuevas personas, amplíe su círculo. Siga sus ideales por más distantes que parezcan. Manténgase positivo ante las vivencias. Aproveche las oportunidades que se presenten y sea productivo.

Capricornio Del 22 de Diciembre al 20 de Enero El Arcano del Año: El Diablo XV El Diablo representa nuestras ambiciones terrenales. Es Luz-belle que se enamoró de la creación y envidió al hombre y quiso quedarse en esta realidad para mostrarnos las relaciones que establecemos con el poder, con el placer y con la posesión. En el libro de Job entendemos el papel que juega. Habla de ciertas circunstancias difíciles, de deseos no reconocibles y frente a él lo más importante es mantener la fe en el amor. Este año invita a romper cadenas, dejar atrás hábitos malsanos, vivir más acorde a las muy buenas oportunidades que la vida le provee. Acompaña el tres de espadas, el Nueve de Bastos, El Juicio, el Ermitaño, el ocho de copas. Dios siempre habla en medio de tempestades y usted ha vivido bastantes, y ha sabido mantener el barco firme, aunque los cambios de dirección han estado presentes, no siempre tan claros ni siempre tan claros como van a ser los próximos años. Así lo propone el tres de espadas que va muy bien en compañía del nueve de bastos que le propone cuidar articulaciones, huesos. Su buena alimentación en todo sentido es la que le provee buena salud. Deje atrás de una vez por todos los rencores que siempre son motivo de dolores de cabeza, esa liberación lo hará mas fluido, menos denso. Ese es el juicio que es resurrección y vida nueva. Tantas experiencias vividas le permiten ser buen maestro y consejero. Evite el mal humor, la pereza, incremente la voluntad y la persistencia, y vaya en búsqueda de nuevos parajes, más amables y prósperos. El entendimiento en las relaciones y la comunicación acertada con sus allegados fortalece la estabilidad y seguridad personal y económica suya y de su familia. La valentía lo acompaña para afrontar nuevos retos al comenzar el año. Todo lo que desee cambiar, es hora de hacerlo. Grandes cambios en el aspecto laboral, nuevas formas de hacer dinero. Adminístrelo con responsabilidad porque es tiempo de invertirlo y planificar sus acciones. Atienda oportunamente las situaciones de salud, no desatienda los síntomas. Relaciónese con personas que le den un sentido productivo a su vida. Aprenda de sus errores, tómelos como la experiencia que le permite mejorar. Construya sus proyectos sin miedo, las ayudas llegan y tiene el apoyo necesario cuando lo requiera. Este año será de transformación.

Acuario Del 20 de Enero al 18-20 de Febrero. El arcano del año La Estrella: XVII Cuando aparece La estrella uno puede estar seguro de la presencia divina en lo cotidiano. Es llamada el arcano de los anuncios celestes, de la esperanza. Sugiere mirar los acontecimientos de la vida sin previos negativos con la certeza de que todo se va a revelar en el momento propicio, que la vida fluye. Es la carta que anuncia la buena sensualidad, la buena sexualidad. Llega siempre en momentos de presión y aporta privilegios. Dicen los sabios que La Estrella es el resultado de muchos esfuerzos, tantos que la divinidad tuvo que intervenir. La vida lo lleva a conocer y apreciar nuevas oportunidades, nuevos valores, otro sentido más armónico con su ser más íntimo. Acompañan el cinco de copas, el seis de Espadas, el Siete de bastos, El Juicio, El Ocho de oros. Las espadas, el basto y el oro hablan fundamentalmente de la actitud frente a lo que hace. Le garantizan estabilidad para los proyectos y le sugieren tener muy en cuenta el manejo intuitivo que en los negocios y en el hacer en general debe tener: confianza, con fe. Con el arcano de El Juicio es evidente el papel importante de la familia en su vida, tanto en la que nació y con esa otra familia que son los amigos que eligió. Las recompensas vienen lentas y con esfuerzo, y muchas satisfacciones. Buscar lo que quiere con persistencia no será fácil y evite el desánimo, verá que trae buenos resultados. Es un año para expresar lo que siente, valorar las relaciones y fluir con los acontecimientos. Año para sacar la verdad, hacer los cambios que sabe porque los viene sintiendo. Lo oculto se revela en todos los campos. Necesita coherencia y equilibrio. Año para amarse y amar lo que sucede. Busque lo que le guste con pasión, y hágalo. El dinero tiene inagotables fuentes de llegada a su vida. Pensar que solo viene de una acción como el trabajo es una limitación mental. Poco a poco debe soltar la radicalidad de sus conceptos. 2020 será de gran expansión para usted.