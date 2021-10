Las recientes polémicas desatadas en Telemedellín, tras la solicitud de renuncias a la exgerente Johana Jaramillo Palacio y del director del Sistema Informativo Hernán Muñoz, reactivan el debate de la razón de ser de la televisión pública, financiada por el Estado, y de la autonomía de los canales regionales y locales.

El nuevo debate tuvo como protagonista a Hernán Muñoz que reveló que recibió por parte del entrante gerente presiones verbales “disfrazadas de peticiones o sugerencias que, entre otras cosas, tenían la intención de manipular información a favor de la Alcaldía. Si bien ellos deciden, tengo la certeza que informar desde lo público es, ante todo, un compromiso con la verdad”.

Al respecto, Deninson Mendoza, gerente de Telemedellín, se pronunció en diferentes medio radiales acerca de las declaraciones del periodista Muñoz: “Yo creo que en Telemedellín se tiene que hablar de la verdad, tenemos que ver las dos caras de la moneda siempre, los periodistas no pueden tomar posiciones cuando están contando una noticia, eran las cosas que venían pasando, yo llevo 15 días y vi cosas que no me gustaron”, expresó.