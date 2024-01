Pero esta no es la primera serie o película que se realiza sobre este personaje que en los años 70 impuso su ley en el narcotráfico desde Colombia hasta la ciudad de Miami , siendo nombrada La madrina de la coca, apadrinando a Pablo Escobar en sus inicios.

Griselda era extremadamente cercana a sus hijos, quienes fueron fundamentales para ayudar a construir su imperio. Sin embargo, Griselda tuvo que luchar contra la soledad, la inseguridad y la paranoia.

Posteriormente, se mudó a la ciudad de Miami, donde encontró la oportunidad para expandir aún más el imperio de la cocaína, lo que llevaría a la muerte de su segundo marido Alberto (Juan Pablo Espinosa), dando lugar a su apodo: La Viuda Negra.

La voluntad de Griselda de utilizar la violencia contra sus competidores de Miami provocó que sus enemigos hicieran lo imposible por obtener su cabeza, por lo que se mudó a California para escapar de los intentos de asesinato y mantener al joven Michael a salvo.

En 1985, Griselda fue arrestada por agentes de la DEA en su casa, detenida sin derecho a fianza y sentenciada a más de una década de prisión, donde continuó manejando su negocio de cocaína.

En el año 2004, Griselda fue liberada de prisión y deportada a Colombia, donde finalmente fue asesinada a tiros en 2012, ejecutada en un tipo de asesinato que se le atribuye haber inventado a ella: “el asesinato en moto”.

“Como todos ustedes saben, esta no es la primera vez que interpreto a una mujer de ascendencia latina, ni es la primera vez que interpreto a una mujer involucrada en el mundo de las drogas”, aseguró la protagonista Catherine Zeta-Jones”.

“Como actriz fue muy difícil de encarnar el rol de esta mujer, que es muy diferente a mí en muchos sentidos, no solo culturalmente, sino en cuanto a las decisiones que toma. Pero lo que no es diferente es que ambas somos mujeres fuertes, dispuestas a hacer lo que sea necesario por su trabajo –sin dudas no con armas como lo hizo Griselda-. Pero tengo que decir que este fue un proyecto hecho con mucha pasión con pasión”, agregó la actriz británica.