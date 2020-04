Viña Machado pasó del uniforme blanco de Enfermeras al verde oliva de El General

Su presencia en la pantalla chica en los dos últimos años ha sido constante y hasta en simultánea en los canales privados Caracol y RCN.

Al aire primero estuvo con la Ley Secreta, donde interpretó a una policía infiltrada, luego apareció en Enfermeras, como la antagonista de la historia, rol con el que ganó en febrero pasado el premio India Catalina, que lo recibió virtualmente, por los problemas por el coronavirus.

Anoche, miércoles 15 de marzo, volvió a estar en la franja Prime Time de la televisión colombiana como uno de los personajes centrales de la serie El General Naranjo, que ya emitió Fox y que ahora retransmite Caracol, a las 9:30 p.m.

En su debut en la pantalla, El General fue el segundo programa más visto en Colombia, después de La venganza de Analía, una producción también de Caracol.

Las grabaciones de Enfermeras están suspendidas y RCN está repitiendo, en las mañanas, los capítulos que alcanzó a emitir

¿Cuál es su personaje en El general Naranjo?

“Esperanza es la mejor amiga de Claudia, la esposa del general Naranjo, a la que no le gustan los policías, pero termina enamorada y casada con uno. Este personaje es un homenaje a la viudas de Colombia, una mujer que vive una época compleja, que refleja una dolorosa realidad

¿Esta es la clásica narcoserie que tanta polémica causa en la televisión?

“Está serie contada desde la mirada del ser humano, de un hombre que busca justicia, que es correcto en un momento muy complejo del país, es un personaje que genera empatía, se sale del molde de esas historias en las que lo villanos eran los héroes, acá es al contrario”

¿En Enfermeras, de RCN, su personaje es muy diferente?

“Es el personaje, hasta hoy, en mi carrera con más grises, a veces me peleo mucho con ella y con los libretistas, la amo. Nunca había hecho un personaje de más de 80 capítulos ni que navegara con grises tan profundos, sufro con ella, me agota, pero es superfascinante”

¿Cómo está viviendo esta cuarentena en casa?

“Estoy haciendo el álbum de mi hijo, no sé porque dejamos de hacerlos, las fotos en el celular no sirven para nada. Redescubrí el encanto de tener el televisor en la sala,, para no quedarse en el cuarto. Aprovecho para estar con mi hijo, en las labores de la casa, como antes, cuando uno no salía”.