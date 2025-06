Altafulla habla sobre su triunfo en La casa de los famosos 2: “Yo nunca pensé que fuera una persona polémica”

Esta no es la primera vez que el cantante e influencer participa en un programa como este: en 2017 ya lo había intentado en Protagonistas de novela y en Acapulco Shore , reality mexicano del canal MTV.

Con el paso del tiempo y mi participación en este tipo de programas, he aprendido que debes darte cuenta y tener cuidado de quién recibes las cosas , tomar las cosas con calma, no sé si los televidentes se daban cuenta que yo en algunos momentos contaba hasta diez antes de responder, y eso fue aumentando a cincuenta y cien, y creo que llegué hasta mil. Muchas veces es mejor dejar pasar las cosas, reconocer que todos somos seres humanos, que todos podemos llegar a cometer errores”.

“El paso por la casa es un gran aprendizaje. En mayor o menor medida, creo que todos los participantes aprendimos, y además cada quien decide qué cosas toma de las experiencias de los otros en la casa, y de quien no. Quizás apenas saliendo de la Casa diría que sigo siendo el mismo que entré, pero sé que con el tiempo me iré dando cuenta de los cambios que me generó esta experiencia, siempre esperando que sea para bien.

Eso sí, el pelao barranquillero alegre y mamador de gallo jamás lo dejaré de ser por más que la cosa se ponga en serios aprietos, pero ya sé que el circo es mío y sé cuando debo sacar los payasos”.