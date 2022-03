Si se vio la primera temporada de Bridgerton y espera que la pasional y tórrida historia de amor de Daphne y Simon continúe, prepárese porque no será así. Es más, Simon, interpretado por el actor Regé-Jean Page, no aparecerá esta vez, confirmó la misma serie en abril del año pasado.

Esta nueva entrega que se estrena hoy, de la que en su momento (enero de 2021) batió el récord como la más vista de Netflix en inglés, con 82 millones de visualizaciones en el mundo –en el global de series en todos los idiomas es la segunda tras El Juego del Calamar–, se centrará en la historia del hermano mayor de la familia Bridgerton, Anthony, interpretado por el actor inglés Jonathan Bailey.

Tratando de hacer la menor cantidad de spoilers, esta es la información sobre el libro en el que se basa esta segunda temporada y lo que se sabe o han adelantado de la serie para que llegue actualizado al estreno de ocho nuevos episodios de una historia romántica, ardiente y llena de matices, siempre con un final feliz.

1. El protagonista de la segunda entrega

“Anthony Bridgerton es un Mujeriego (con mayúscula)”, dice el libro El vizconde que me amó, el segundo de la saga y en el que se basa esta nueva entrega. En la primera se vio como un hombre libertino, que no hace alarde de sus hazañas románticas porque no tiene ninguna necesidad, “sabe que tanto hombres y mujeres murmurarán sobre él y sabe quién es y qué ha hecho”, continúa la publicación de Lady Whistledown en el libro.

El hombre, que se rehusa a ser conquistado en la alta sociedad inglesa de 1800, cederá ante las redes del amor. La historia en los libros explica el por qué este hombre esquiva enamorarse, incluso ante el afán de conseguir esposa y así se verá en la serie.