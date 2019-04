Brujas que hechizan la pantalla chica

Las brujas de ahora ya no vuelan en escobas, no tiene verrugas ni usan sombreros puntiagudos, mucho menos hacen brebajes con alas de murciélago y patas de rana, al contrario, tienen teléfono y usan redes sociales.

Así, por lo menos son las que muestran en series como Sabrina, Siempre bruja o La peor bruja, que aparecen en la oferta de Netflix por estos días.

“Estuve inmediatamente conectada con Sabrina, con su tenacidad, con su ingenio y con el show que era tan rápido y tan divertido e interesante”, le contó a EL COLOMBIANO la actriz Kiernan Shipka acerca de su rol protagónico en el remake que la plataforma por streaming hizo de la popular serie de la década de los 90, que en ese entonces tuvo como actriz principal a Melissa Joan Hart.

Lo cierto es que la presencia de estos personajes es recurrente en la literatura, el cine y la televisión

La actriz cartagenera Angely Gaviria es la encargada de interpretar a Carmen en Siempre bruja, la producción colombiana que narra las aventuras de una joven bruja del siglo XVII que viaja al futuro (a la época actual) para salvar al hombre que ama.

Por su parte, On DirecTV estrenó la serie británica A Discovery of Witches, basada en la trilogía literaria All Souls, de Deborah Harkness, sobre un mundo secreto de seres extraordinarios que se esconden por miedo a ser perseguidos por los humanos.

Brujas famosas de la tv