¿Cuál es la serie mejor calificada?

Los usuarios de Imdb le han dado a la serie el puntaje de 9,6 sobre 10, lo que la ubica en el primer lugar seguida de la serie documental Planet Earth II de 2016 cuya nota es de 9,5.

¿Es la mejor?

Calificar una serie o un programa como el mejor es muy subjetivo según precisa Paula Bateman Castaño, MA (maestría en artes) en Narrativas Seriales de la Internationale Filmschule IFS de Colonia, Alemania. “Cada generación tiene sus series por lo que definir una sola es imposible, la mejor para mí puede ser la peor para algunos”.

Ranquin como estos pueden dar luces sobre la calidad de un producto y mostrar el favoritismo del público pero no definir con exactitud si es superior o no. Fenómenos mediáticos como Game of Thrones, por ejemplo, están en el top 10, más no ocupa uno de los tres primeros lugares, contrario a lo que se podría pensar.

Aún así, listas como estas, pueden ayudarle a encontrar esos programas que quizá no ha visto y otros han calificado de manera positiva.

Este es la clasificación del top 10 de mejores series, según los usuarios de Imdb.

1. Chernobyl (HBO) - 9,6

2. Planet Eart II (BBC) Se ve en Netflix - 9,5

3. Band of brothers (HBO) - 9,4

4. Planet Eart (BBC) Se ve en Netflix 9,4

5. Breaking Bad (AMC) Se ve en Netflix 9,4

6. Game of Thrones (HBO) - 9,3

7. The Wire (HBO) - 9,3

8. Our planet (Netflix) - 9,2

9. Cosmos (Fox) - 9,2

10. Blue Planet II - (BBC) 9,2

Imdb es la base de datos más completa del cine y la televisión que hay actualmente, es propiedad de Amazon y recibe calificaciones de usuarios aficionados y profesionales.