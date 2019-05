Más sobre Chernobyl (la serie del momento) en la voz de su protagonista

Son 5 episodios los que narran el horror y dramatizan la que es considerada una de las peores catástrofes humanas en la historia. El 26 de abril de 1986, la Planta Nuclear de Chernobyl, en Ucrania, sufrió una explosión masiva que liberó material radiactivo en Bielorrusia, Rusia y Ucrania, así como Escandinavia y el oeste de Europa. Esta miniserie, coproducida entre HBO y SKY, muestra los sacrificios de mujeres y hombres para salvar a Europa con lo que se venía después de la tragedia.

Jared Harris es su protagonista. A él se le recuerda por ser el Rey Jorge VI, el padre de Isabel en la serie The Crown, también por interpretar a uno de los personajes más queridos de Mad Men, el asistente financiero inglés Lane Pryce.

Harris contó en esta entrevista cedida por HBO para EL COLOMBIANO, que esta historia impactará a quien la vea y será una advertencia sobre la mala gestión, esos hechos que no se pueden volver a repetir.

¿Qué puede decir sobre su personaje?

“Interpreto a Valery Legasov, el científico principal en la limpieza y el tipo que tiene que averiguar cómo poner a Pandora de nuevo en la caja. Fue sacado de su vida una mañana y ubicado en el peor lugar de la tierra por la tarde. Él no es un héroe natural. Si le preguntaras si preferiría que fuera otra persona, definitivamente diría que sí, pero se da cuenta de que tendrá que hacerlo y no se irá hasta que haya terminado”.

¿Había alguna entrevista o grabación en la que basarse para su personaje?

“La Unión Soviética borró mucho su participación y su legado, pero hay algunas imágenes que sobrevivieron”

¿Qué tal la experiencia de trabajar con Stellan Skarsgård y Emily Watson?

“Fue muy fácil, ambos son extremadamente divertidos, sencillos y no encuentras nada de ego en ellos. Están tratando de hacer el mejor trabajo, no compitiendo contigo. Nos hacíamos compañía en Vilnius (Lituania). Stellan es un entusiasta de la cocina, es un cocinero maravilloso. Hacíamos grandes cenas con mucho vino delicioso, y nos contaríamos historias sobre cosas extravagantes”.

El director fue Johan Renck (el mismo de Breaking Bad)...

“Fue una gran decisión tener un director durante todo el proceso. Desarrollas una taquigrafía y no tienes que reeducar a un nuevo director cada nuevo episodio. Era muy franco, muy directo, sabía lo que quería, y trabajó con el mismo equipo de cámara y sonido. Todos se conocían y todo salió bien. Fue una experiencia muy internacional, el equipo de cámara era sueco, el departamento de sonido era francés, teníamos anuncios ingleses, teníamos equipos lituanos. Extrañamente para las películas filmadas en Europa, eso no sucede muy a menudo”.

¿Grabaron en un reactor real?

“Sí, y fue bastante raro y muy serio el tema. Siempre había un tipo afuera con una ametralladora”.

¿Cuánto recordó de

la historia?

“Las advertencias sobre ‘no salir’, particularmente si iba a llover. Yo estaba en Londres en ese momento. No podías beber leche. Dejaron de vender cordero galés y fue entonces cuando, de repente, el cordero de Nueva Zelanda se convirtió en el verdadero problema”.

¿Hubo cosas que lo sorprendieron ahora que volvió a la historia de nuevo?

“Lo que me llamó la atención fue el heroísmo, que por supuesto es lo que no escuchas. Oyes lo del desastre, pero lo que me acompaña de esta historia es la valentía de la gente. Comprendieron rápidamente que no iban a sobrevivir, pero aún tenían que hacer algo, de lo contrario, empeoraría. La gente se sacrificó y esa parte de la historia no se ha abierto camino hacia occidente. Gorbachov dijo que causó el fin de la Unión Soviética: se dieron cuenta de que no podías tener una guerra nuclear, porque si se necesitaba tanto para limpiar este desastre, ¿cómo podrías disparar esas armas? Solo destruiría al mundo entero”.

¿Considera que es importante contar la historia hoy?

“Sí. Es realmente una advertencia sobre la mala gestión. Creo que siempre es bueno ver una historia que te hace cuestionar lo que ya te han contado. Y siempre son las personas que pagan el precio más alto, las que no tuvieron nada que ver con causarlo en primer lugar. Uno de los libros en los que se basa es Voces de Chernobyl de la Nobel de literatura Svetlana Aleksiévich y es desgarrador lo que pasaron, lo que sufrieron y lo que perdieron”.