¿Se puede escoger una sola serie como la mejor de la historia?

MAURICIO VELÁSQUEZ

Investigador de dinámicas televisivas, crítico y coordinador del área audiovisual del Departamento de Comunicación Social de la Universidad Eafit.

ANÁLISIS

Internet y Televisión, el maridaje ideal del relato

MAURICIO VELÁSQUEZ

Investigador de dinámicas televisivas, crítico y coordinador del área audiovisual del Departamento de Comunicación Social de la Universidad Eafit.

Tres décadas nos han servido para comprender cómo y de qué forma la televisión, lejos de desaparecer, se nutre y se complementa del contexto cultural y tecnológico de Internet, de su simultaneidad y su instantaneidad. El anuncio público de la World Wide Web en 1991 llevó a muchos a especular sobre el fin de los demás soportes tecnológicos. Hoy sabemos que la pieza clave en la carrera por la atención es la adecuada convergencia: es casi imposible que un producto sea relativamente eficaz sin vincular otras plataformas, incluyendo las redes sociales, donde el fan es determinante ampliando los universos narrativos, complementando y en general amplificando todos los relatos. Cuando Internet no era ni adecuado ni óptimo para almacenar y emitir formatos audiovisuales, los protocolos de mensajería instantánea o salas de chat, hicieron globalmente el trabajo del voz a voz que ocurría antaño cuando hablábamos de una telenovela. Las interacciones conectaron a las personas en sitios de comunidades que creaban conversaciones en torno a diferentes contenidos. Seinfeld, Expedientes Secretos X y Los Simpson (que ya lleva 29 temporadas), amplificaron su popularidad y dejaron la base para lo que seguía, un conjunto de activaciones de marketing que incluyó una bastante particular, un comercial de la aerolínea Oceanic Air que invitaba a visitar su sitio web, al conectarse, el usuario era introducido en el relato de la serie Lost, la historia de un vuelo de Sidney a Los Angeles que cae en una isla. Desde entonces, incluso la crisis económica global de 2008 ha servido como oportunidad para la creación de series web como The Booth at the end y para la ampliación del universo narrativo de The Walking Dead. En todo esto, la dinámica de la audiencia ha sido determinante por la apropiación orgánica de los elementos narrativos, de los que hace eco en las distintas redes sociales, algo que ilustra, como dice Amanda Lotz, que “el televisor es hoy mucho más que una tostadora”, gracias a Internet.